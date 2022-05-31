https://ria.ru/20220531/osetiya-1792125246.html

В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме

В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме - РИА Новости, 31.05.2022

В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме

Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:51

2022-05-31T17:51

2022-05-31T18:04

политика

россия

южная осетия

алан гаглоев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России до завершения консультаций."С учетом того, что данная инициатива экс-президента А.И.Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам, - отметила Захарова, отвечая на вопрос СМИ."Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией", - добавила она.

https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html

россия

южная осетия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, южная осетия, алан гаглоев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова