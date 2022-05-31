https://ria.ru/20220531/osetiya-1792125246.html
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме
Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:51
2022-05-31T17:51
2022-05-31T18:04
политика
россия
южная осетия
алан гаглоев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_93:0:2636:1431_1920x0_80_0_0_e64337303812a53794c34196a51a98f0.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России до завершения консультаций."С учетом того, что данная инициатива экс-президента А.И.Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам, - отметила Захарова, отвечая на вопрос СМИ."Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией", - добавила она.
https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html
россия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c920a1f80718bc6921359abf62417e05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, южная осетия, алан гаглоев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:51 31.05.2022 (обновлено: 18:04 31.05.2022)
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме по вхождению в Россию