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В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме - РИА Новости, 31.05.2022
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В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме
Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:51
2022-05-31T18:04
политика
россия
южная осетия
алан гаглоев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России до завершения консультаций."С учетом того, что данная инициатива экс-президента А.И.Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам, - отметила Захарова, отвечая на вопрос СМИ."Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией", - добавила она.
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россия
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политика, россия, южная осетия, алан гаглоев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:51 31.05.2022 (обновлено: 18:04 31.05.2022)
 
В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме

В МИД назвали здравым решение Цхинвала заморозить указ о референдуме по вхождению в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская сторона считает здравым решение нового главы Южной Осетии о приостановке действия указа о референдуме по вхождению в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России до завершения консультаций.
"С учетом того, что данная инициатива экс-президента А.И.Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого Указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам, - отметила Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
"Российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией", - добавила она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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ПолитикаРоссияЮжная ОсетияАлан ГаглоевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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