https://ria.ru/20220531/ocheredi-1791918745.html

Аналитики выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях

Аналитики выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях - РИА Новости, 31.05.2022

Аналитики выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях

Россияне в среднем проводят 7 дней в году, находясь в очередях, при этом больше всего времени уходит на магазины, свидетельствуют данные совместного... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:23

2022-05-31T08:23

2022-05-31T08:23

общество

россия

сбермаркет

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россияне в среднем проводят 7 дней в году, находясь в очередях, при этом больше всего времени уходит на магазины, свидетельствуют данные совместного исследования "СберМаркета" и агентства "Русопрос", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или 7 суток в год… Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах "у дома", и еще 14 - в непродовольственных магазинах", - выяснили специалисты. В ходе исследования опросили более 1,6 тысячи человек в разных городах РФ.Согласно данным специалистов, немало времени уходит у людей и при пользовании общественным транспортом. Так, ожидая автобус или поезд метро, стоя в очереди на эскалатор или маршрутку, россияне тратят по 33 часа в год.Замыкают тройку лидеров по длительности очередей поликлиники и другие медицинские организации - в них население проводит по 27 часов в год. В МФЦ и госучреждениях люди тратят 12 часов, аэропортах и на вокзалах - 9, в банках – 8."Покупая товары в традиционных гипермаркетах, человек тратит около часа на выбор продуктов и очередь и еще столько же на дорогу до магазина и обратно. При этом онлайн-заказ отнимает всего 10–20 минут. Делая покупки онлайн, клиенты нашего сервиса сэкономили в прошлом году в среднем 2 дня (50 часов)", - отметила директор по стратегическому и бренд маркетингу "СберМаркета" Тамила Агамова.Отмечается, что ожидание отнимает не только время, но и нервы. Сильнее всего россияне раздражаются из-за неработающих касс, стоя в очереди в единственную из них открытую - об этом заявили три четверти опрошенных. На втором месте - желающие пройти без очереди, они нервируют 60% респондентов. Более половины покупателей злятся, когда касса закрывается прямо перед ними. Также 45% раздражаются, когда случается технический сбой или кассир зовет на помощь другого продавца.

https://ria.ru/20220531/gipermarkety-1791906910.html

https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, сбермаркет