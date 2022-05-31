https://ria.ru/20220531/obstrely-1792118979.html

Число обстрелов Донецка в мае превысило 800

Число обстрелов Донецка в мае превысило 800 - РИА Новости, 31.05.2022

Число обстрелов Донецка в мае превысило 800

Интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских войск в мае выросло и превысило 800, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:35

2022-05-31T17:35

2022-05-31T17:39

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских войск в мае выросло и превысило 800, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий.Накануне в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, среди погибших - подросток 2009 года рождения."Обстрелы точно усилились и точно бьют по мирной инфраструктуре", - подчеркнул глава МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/obstrel-1792092442.html

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донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина