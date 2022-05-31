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Число обстрелов Донецка в мае превысило 800 - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrely-1792118979.html
Число обстрелов Донецка в мае превысило 800
Число обстрелов Донецка в мае превысило 800 - РИА Новости, 31.05.2022
Число обстрелов Донецка в мае превысило 800
Интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских войск в мае выросло и превысило 800, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:35
2022-05-31T17:39
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских войск в мае выросло и превысило 800, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий.Накануне в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, среди погибших - подросток 2009 года рождения."Обстрелы точно усилились и точно бьют по мирной инфраструктуре", - подчеркнул глава МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина
17:35 31.05.2022 (обновлено: 17:39 31.05.2022)
 
Число обстрелов Донецка в мае превысило 800

Глава МЧС ДНР Кострубицкий сообщил, что число обстрелов Донецка в мае превысило 800

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских войск в мае выросло и превысило 800, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий.
"В общем количество обстрелов по Донецку увеличилось за май, если мы говорим про Донецк и Макеевку, территории, которые изначально нам были подконтрольны. За май мы уже зафиксировали более 800 обстрелов", - сказал министр.
Накануне в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли пять человек, 16 ранены, среди погибших - подросток 2009 года рождения.
"Обстрелы точно усилились и точно бьют по мирной инфраструктуре", - подчеркнул глава МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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