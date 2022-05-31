10:32 31.05.2022 (обновлено: 15:58 31.05.2022)
Предприятие в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Директор предприятия в Белгородской области рассказал об обстрелах со стороны Украины
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела со стороны Украины складские помещения предприятия по производству масла в поселке Политотдельский Белгородской области
Поврежденные в результате обстрела со стороны Украины складские помещения предприятия по производству масла в поселке Политотдельский Белгородской области
БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Предприятие по производству масла в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил РИА Новости директор ООО "СМ Агро" Андрей Егоров.
"Обстрел был ночью, примерно в 2:25 (совпадает с мск. — Прим. ред.), пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет", — уточнил собеседник агентства.
Поселок Политотдельский Белгородского района, где находится завод, расположен примерно в 17 километрах от границы с Украиной.
На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, так как регион регулярно подвергается атакам с украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.