https://ria.ru/20220531/obstrely-1791942281.html

Предприятие в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Предприятие в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Предприятие в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Предприятие по производству масла в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил РИА Новости директор ООО "СМ Агро" Андрей Егоров. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:32

2022-05-31T10:32

2022-05-31T15:58

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Предприятие по производству масла в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил РИА Новости директор ООО "СМ Агро" Андрей Егоров.Поселок Политотдельский Белгородского района, где находится завод, расположен примерно в 17 километрах от границы с Украиной.На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, так как регион регулярно подвергается атакам с украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/belgorod-1791328447.html

белгородская область

украина

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район