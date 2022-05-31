https://ria.ru/20220531/obstrel-1792209666.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска во вторник вечером обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 122... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:16

2022-05-31T21:16

2022-05-31T21:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.00 - н.п. н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. шахты им. Ленина): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 18.50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 19.05 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 19.20 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов 122 миллиметра, мин 60 миллиметров, гранат из РПГ и стрелкового оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/gazopro-1792194099.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина