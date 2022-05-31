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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrel-1792209666.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска во вторник вечером обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 122... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:16
2022-05-31T21:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.00 - н.п. н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. шахты им. Ленина): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 18.50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 19.05 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 19.20 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов 122 миллиметра, мин 60 миллиметров, гранат из РПГ и стрелкового оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика, горловка, украина
21:16 31.05.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле трех населенных пунктов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.00 - н.п. н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. шахты им. Ленина): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 18.50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 19.05 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 19.20 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов 122 миллиметра, мин 60 миллиметров, гранат из РПГ и стрелкового оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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