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Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2022
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Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2022
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:44
2022-05-31T19:47
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных сил России.Ранее сообщалось об обстрелах со стороны Украины складов и помещений предприятия "СМ-Агро", расположенных в поселке Политотдельский Белгородского района.Он уточнил, что если бы кто-то пострадал или были бы разрушения и повреждения имущества жителей, то он бы об этом сообщил.На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район
19:44 31.05.2022 (обновлено: 19:47 31.05.2022)
 
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области

Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области со стороны Украины

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в селе Солохи Белгородской области
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных сил России.
Ранее сообщалось об обстрелах со стороны Украины складов и помещений предприятия "СМ-Агро", расположенных в поселке Политотдельский Белгородского района.
"В целом те звуки, что разбудили белгородцев, это то, что нас защищает. Это работает наша армия, наше министерство обороны. Было громко, но за то это наша с вами защита" - прокомментировал губернатор на прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что если бы кто-то пострадал или были бы разрушения и повреждения имущества жителей, то он бы об этом сообщил.
На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.
Поврежденные в результате обстрела со стороны Украины складские помещения предприятия по производству масла в поселке Политотдельский Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:32
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