https://ria.ru/20220531/obstrel-1792184117.html

Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области

Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2022

Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:44

2022-05-31T19:44

2022-05-31T19:47

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg

БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных сил России.Ранее сообщалось об обстрелах со стороны Украины складов и помещений предприятия "СМ-Агро", расположенных в поселке Политотдельский Белгородского района.Он уточнил, что если бы кто-то пострадал или были бы разрушения и повреждения имущества жителей, то он бы об этом сообщил.На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.

https://ria.ru/20220531/obstrely-1791942281.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район