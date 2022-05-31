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Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2022
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:44
2022-05-31T19:44
2022-05-31T19:47
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле области, а звуки, которые слышали белгородцы - это работа вооруженных сил России.Ранее сообщалось об обстрелах со стороны Украины складов и помещений предприятия "СМ-Агро", расположенных в поселке Политотдельский Белгородского района.Он уточнил, что если бы кто-то пострадал или были бы разрушения и повреждения имущества жителей, то он бы об этом сообщил.На всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности до 9 июня.
https://ria.ru/20220531/obstrely-1791942281.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район
19:44 31.05.2022 (обновлено: 19:47 31.05.2022)
Губернатор подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области
Гладков подтвердил информацию о ночном обстреле Белгородской области со стороны Украины