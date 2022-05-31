https://ria.ru/20220531/obstrel-1791985812.html

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 31.05.2022

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:29

2022-05-31T12:29

2022-05-31T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по улице Кировоградской погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Макеевки получил ранения мужчина.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о гибели ребенка 2017 года рождения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/makeevka-1791976731.html

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, днр