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При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrel-1791985812.html
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 31.05.2022
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:29
2022-05-31T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
днр
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по улице Кировоградской погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Макеевки получил ранения мужчина.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о гибели ребенка 2017 года рождения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/makeevka-1791976731.html
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в мире, макеевка, днр
12:29 31.05.2022 (обновлено: 13:05 31.05.2022)
 
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибла женщина

В ДНР сообщили о гибели женщины при обстреле Макеевки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по улице Кировоградской погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Макеевки получил ранения мужчина.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о гибели ребенка 2017 года рождения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:08Специальная военная операция на Украине
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДНР
 
 
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