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Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrel-1791914966.html
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
Украинские войска утром во вторник обстреляли поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:39
2022-05-31T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина
07:39 31.05.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР

ВСУ выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по поселку шахты имени Гагарина в ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли поселок шахты имени Гагарина в донецкой Горловке минами калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.55 - н.п. Новгородское - н.п. шахта Гагарина: выпущено 5 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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