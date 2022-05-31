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Норвегия примет раненых украинских военнослужащих - РИА Новости, 31.05.2022
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Норвегия примет раненых украинских военнослужащих
Норвегия примет раненых украинских военнослужащих - РИА Новости, 31.05.2022
Норвегия примет раненых украинских военнослужащих
Правительство Норвегии приняло решение об эвакуации на территорию страны раненых военнослужащих украинских войск, а также об оказании им медицинской помощи,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:28
2022-05-31T20:28
здоровье - общество
в мире
норвегия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение об эвакуации на территорию страны раненых военнослужащих украинских войск, а также об оказании им медицинской помощи, говорится в правительственном пресс-релизе."Правительство решило, что Норвегия будет принимать раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских больницах", - сообщили в правительстве.Согласно релизу, в Норвегии есть все необходимое для помощи украинским солдатам. В частности, университетская больница в Осло, также больница Суннас.
https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html
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здоровье - общество, в мире, норвегия, украина, осло
20:28 31.05.2022
 
Норвегия примет раненых украинских военнослужащих

Правительство Норвегии: страна примет раненых украинских военных для оказания помощи

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение об эвакуации на территорию страны раненых военнослужащих украинских войск, а также об оказании им медицинской помощи, говорится в правительственном пресс-релизе.
"Правительство решило, что Норвегия будет принимать раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских больницах", - сообщили в правительстве.
Согласно релизу, в Норвегии есть все необходимое для помощи украинским солдатам. В частности, университетская больница в Осло, также больница Суннас.
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30 мая, 15:01Специальная военная операция на Украине
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