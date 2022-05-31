https://ria.ru/20220531/nefteprodukty-1791996773.html

Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах

Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах - РИА Новости, 31.05.2022

Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах

Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:53

2022-05-31T12:53

2022-05-31T13:21

в мире

владимир путин

россия

брюссель

сша

сбербанк россии

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. А сбросить скорость на несколько километров в час — это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины", - сказал Бироль в интервью изданию Spiegel.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220531/energetika-1791995768.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791993377.html

россия

брюссель

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, брюссель, сша, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии, фатих бироль