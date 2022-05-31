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Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах - РИА Новости, 31.05.2022
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Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах
Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах - РИА Новости, 31.05.2022
Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах
Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:53
2022-05-31T13:21
в мире
владимир путин
россия
брюссель
сша
сбербанк россии
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. А сбросить скорость на несколько километров в час — это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины", - сказал Бироль в интервью изданию Spiegel.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220531/energetika-1791995768.html
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в мире, владимир путин, россия, брюссель, сша, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии, фатих бироль
12:53 31.05.2022 (обновлено: 13:21 31.05.2022)
 
Глава МЭА призвал Германию ограничить скорость на автобанах

Глава МЭА призвал Берлин ограничить скорость на автобанах для сокращения потребления нефти

© PATRIK STOLLARZ / AFPАвтобан в Германии
Автобан в Германии
© PATRIK STOLLARZ / AFP
Автобан в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не означало бы больших изменений в повседневной жизни людей. Мы находимся в военном времени, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам. А сбросить скорость на несколько километров в час — это крошечный компромисс по сравнению со страданиями народа Украины", - сказал Бироль в интервью изданию Spiegel.
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Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреВладимир ПутинРоссияБрюссельСШАСбербанк РоссииЕвросоюзСанкции в отношении РоссииФатих Бироль
 
 
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