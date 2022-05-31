https://ria.ru/20220531/neft-1792108458.html

ФРГ продолжит работу по отказу от российской нефти независимо от санкций

ФРГ продолжит работу по отказу от российской нефти независимо от санкций - РИА Новости, 31.05.2022

ФРГ продолжит работу по отказу от российской нефти независимо от санкций

Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа к концу года, это будет делаться независимо от мер, предусмотренных шестым пакетом санкций ЕС,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:15

2022-05-31T17:15

2022-05-31T17:27

польша

россия

брюссель

евросоюз

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа к концу года, это будет делаться независимо от мер, предусмотренных шестым пакетом санкций ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы продолжим нашу работу по отказу от нефти к концу года. Это будет сделано независимо от этого (шестого пакета санкций)", - сказал Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.Он отметил, что Польша также намерена действовать самостоятельно для достижения этой цели.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.

польша

россия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

польша, россия, брюссель, евросоюз, в мире, олаф шольц