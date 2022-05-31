15:18 31.05.2022 (обновлено: 17:03 31.05.2022)
Братислава продолжит использовать российскую нефть, заявил премьер Словакии
Премьер Хегер: Словакия будет использовать нефть из России, пока не найдет ей альтернативы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Словакия может использовать нефть из России до тех пор, пока не найдет ей альтернативы, такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил журналистам во вторник на полях заседания словацкий премьер Эдуард Хегер.
"Лидеры стран ЕС одобрили эмбарго на поставки российской нефти, но пока это касается только поставок танкерами по морю. Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу "Дружба". Словацкая просьба на заседании была удовлетворена – мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу", - сказал Хегер.
Он выразил удовлетворение тем, что его венгерский коллега Виктор Орбан согласился с общим решением участников саммита в отношении эмбарго на нефть из России. Как предположил Хегер, возможно, этому способствовал и его разговор с Орбаном непосредственно перед началом заседания лидеров стран ЕС в понедельник.
"Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно", - подчеркнул Хегер.