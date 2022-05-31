https://ria.ru/20220531/neft-1792053459.html

Братислава продолжит использовать российскую нефть, заявил премьер Словакии

Братислава продолжит использовать российскую нефть, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 31.05.2022

Братислава продолжит использовать российскую нефть, заявил премьер Словакии

Словакия может использовать нефть из России до тех пор, пока не найдет ей альтернативы, такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил журналистам РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:18

2022-05-31T15:18

2022-05-31T17:03

экономика

виктор орбан

россия

словакия

евросоюз

цены на нефть

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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Словакия может использовать нефть из России до тех пор, пока не найдет ей альтернативы, такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил журналистам во вторник на полях заседания словацкий премьер Эдуард Хегер."Лидеры стран ЕС одобрили эмбарго на поставки российской нефти, но пока это касается только поставок танкерами по морю. Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу "Дружба". Словацкая просьба на заседании была удовлетворена – мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу", - сказал Хегер.Он выразил удовлетворение тем, что его венгерский коллега Виктор Орбан согласился с общим решением участников саммита в отношении эмбарго на нефть из России. Как предположил Хегер, возможно, этому способствовал и его разговор с Орбаном непосредственно перед началом заседания лидеров стран ЕС в понедельник."Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно", - подчеркнул Хегер.

https://ria.ru/20220531/neft-1792046290.html

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экономика, виктор орбан, россия, словакия, евросоюз, цены на нефть