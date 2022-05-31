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Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом - РИА Новости, 31.05.2022
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Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом - РИА Новости, 31.05.2022
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом
Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:46
2022-05-31T13:16
в мире
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европа
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе", - заявил Бироль.Он пояснил, что такая ситуация конкретно в Европе может быть связана с тем, что регион "зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов".
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в мире, мэа, европа
12:46 31.05.2022 (обновлено: 13:16 31.05.2022)
 
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом

Глава МЭА Бироль не исключил дефицита бензина в Европе летом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе", - заявил Бироль.
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Он пояснил, что такая ситуация конкретно в Европе может быть связана с тем, что регион "зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов".
 
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