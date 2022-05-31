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Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом - РИА Новости, 31.05.2022
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом
Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:46
2022-05-31T12:46
2022-05-31T13:16
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина в Европе, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе", - заявил Бироль.Он пояснил, что такая ситуация конкретно в Европе может быть связана с тем, что регион "зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов".
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1792006005.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мэа, европа
12:46 31.05.2022 (обновлено: 13:16 31.05.2022)
Глава МЭА не исключил дефицита бензина в Европе летом
Глава МЭА Бироль не исключил дефицита бензина в Европе летом