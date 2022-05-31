https://ria.ru/20220531/neft-1791975066.html

Эмбарго на поставки нефти из России для Чехии отложат на 18 месяцев

Эмбарго на поставки нефти из России для Чехии отложат на 18 месяцев - РИА Новости, 31.05.2022

Эмбарго на поставки нефти из России для Чехии отложат на 18 месяцев

Чехии на саммите ЕС в Брюсселе удалось договориться, чтобы эмбарго на поставки нефти из РФ для нее вступило в силу на 18 месяцев позднее в связи с большой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:04

2022-05-31T12:04

2022-05-31T12:04

экономика

россия

брюссель

сбербанк россии

swift

евросоюз

чехия

петр фиала

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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Чехии на саммите ЕС в Брюсселе удалось договориться, чтобы эмбарго на поставки нефти из РФ для нее вступило в силу на 18 месяцев позднее в связи с большой зависимостью от этих поставок, сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на премьера Петра Фиалу."В первый день саммита мы в принципе договорились о частичном запрете на поставки российской нефти. Исключение пока сделано для нефти, поставляемой по трубопроводам. В связи с большой зависимостью Чехии от поставок нефти из РФ, для нас запрет вступит в силу на 18 месяцев позднее", - цитирует издание Фиалу. Это заявление он сделал перед началом второго дня работы саммита ЕС."Ключевые проблемы в течение вечернего заседания (в понедельник) удалось отстранить", - добавил Фиала.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включат отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220531/neft-1791943127.html

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Ольга Маркова

экономика, россия, брюссель, сбербанк россии, swift, евросоюз, чехия, петр фиала