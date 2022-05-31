https://ria.ru/20220531/neft-1791943127.html

В ЕС признали, что не могут помешать России продавать нефть третьим странам

В ЕС признали, что не могут помешать России продавать нефть третьим странам - РИА Новости, 31.05.2022

В ЕС признали, что не могут помешать России продавать нефть третьим странам

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть, не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:34

2022-05-31T10:34

2022-05-31T11:45

в мире

россия

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть, не сможет помешать России продавать нефть третьим странам.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом принятие шестого пакета антироссийских санкций, которые также включат отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни."Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России. Ей придется искать других. Очевидно, им придется снижать цены", - сказал Боррель перед началом второго дня саммита ЕС.По его словам, целью санкций является "лишение финансирования российской армии".

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791905193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия