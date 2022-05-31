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В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными - РИА Новости, 31.05.2022
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В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными
В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными - РИА Новости, 31.05.2022
В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными
Потери России от эмбарго на нефть будут минимальные, у РФ есть потребители, а в рядах Европы появятся бреши из тех стран, которые будут продолжать... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:47
2022-05-31T09:47
экономика
россия
европа
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Потери России от эмбарго на нефть будут минимальные, у РФ есть потребители, а в рядах Европы появятся бреши из тех стран, которые будут продолжать сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Наши потери от европейского эмбарго будут минимальными. Со временем и вовсе перекроются дополнительными доходами", - сказал он.Он отметил, что у российской нефти есть потребитель в мире. Морозов добавил, что среди европейских стран останутся те, которые продолжат сотрудничество с Россией."В ее рядах неизбежно появятся бреши из тех стран, которые вынуждены будут находить лазейки для сотрудничества с Россией. Потребитель на российскую нефть в мире есть. Цена хорошая", - уточнил он.По словам депутата, Россия была готова к решению об эмбарго, велись работы по диверсификации рынков сбыта. Он отметил, что общий объем добываемой нефти в мире быстро увеличить невозможно."Решение ожидаемое. Мы к нему были готовы в том смысле, что уже давно ведем работу по диверсификации рынков сбыта наших энергоресурсов. Общий объем добываемой в мире нефти быстро нарастить невозможно. Европу ждут непростые времена", - заключил он.
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экономика, россия, европа, госдума рф
09:47 31.05.2022
 
В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными

Депутат Госдумы Морозов заявил, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Потери России от эмбарго на нефть будут минимальные, у РФ есть потребители, а в рядах Европы появятся бреши из тех стран, которые будут продолжать сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Наши потери от европейского эмбарго будут минимальными. Со временем и вовсе перекроются дополнительными доходами", - сказал он.
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Он отметил, что у российской нефти есть потребитель в мире. Морозов добавил, что среди европейских стран останутся те, которые продолжат сотрудничество с Россией.
"В ее рядах неизбежно появятся бреши из тех стран, которые вынуждены будут находить лазейки для сотрудничества с Россией. Потребитель на российскую нефть в мире есть. Цена хорошая", - уточнил он.
По словам депутата, Россия была готова к решению об эмбарго, велись работы по диверсификации рынков сбыта. Он отметил, что общий объем добываемой нефти в мире быстро увеличить невозможно.
"Решение ожидаемое. Мы к нему были готовы в том смысле, что уже давно ведем работу по диверсификации рынков сбыта наших энергоресурсов. Общий объем добываемой в мире нефти быстро нарастить невозможно. Европу ждут непростые времена", - заключил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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