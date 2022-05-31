https://ria.ru/20220531/neft-1791931204.html

В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными

В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными - РИА Новости, 31.05.2022

В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными

Потери России от эмбарго на нефть будут минимальные, у РФ есть потребители, а в рядах Европы появятся бреши из тех стран, которые будут продолжать... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:47

2022-05-31T09:47

2022-05-31T09:47

экономика

россия

европа

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Потери России от эмбарго на нефть будут минимальные, у РФ есть потребители, а в рядах Европы появятся бреши из тех стран, которые будут продолжать сотрудничество с РФ, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Наши потери от европейского эмбарго будут минимальными. Со временем и вовсе перекроются дополнительными доходами", - сказал он.Он отметил, что у российской нефти есть потребитель в мире. Морозов добавил, что среди европейских стран останутся те, которые продолжат сотрудничество с Россией."В ее рядах неизбежно появятся бреши из тех стран, которые вынуждены будут находить лазейки для сотрудничества с Россией. Потребитель на российскую нефть в мире есть. Цена хорошая", - уточнил он.По словам депутата, Россия была готова к решению об эмбарго, велись работы по диверсификации рынков сбыта. Он отметил, что общий объем добываемой нефти в мире быстро увеличить невозможно."Решение ожидаемое. Мы к нему были готовы в том смысле, что уже давно ведем работу по диверсификации рынков сбыта наших энергоресурсов. Общий объем добываемой в мире нефти быстро нарастить невозможно. Европу ждут непростые времена", - заключил он.

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, европа, госдума рф