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Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом" - РИА Новости, 31.05.2022
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Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом" - РИА Новости, 31.05.2022
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"
Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:44
2022-05-31T09:46
в мире
экономика
россия
юго-восточная азия
африка
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза.Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России."Большая часть населения мира не поддерживает санкции против России, мы можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с дисконтом бюджет РФ не пострадает", - сказал политик.Он также назвал решение Евросоюза "самострелом" для экономики ЕС, отметив, что "это сезонное обострение, скоро осень и решение может быть пересмотрено".
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в мире, экономика, россия, юго-восточная азия, африка, евросоюз, санкции в отношении россии
09:44 31.05.2022 (обновлено: 09:46 31.05.2022)
 
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"

Сенатор Абрамов назвал решение об эмбарго нефти из России "самострелом" для экономики ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза.
Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России.
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 09:33
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
"Большая часть населения мира не поддерживает санкции против России, мы можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с дисконтом бюджет РФ не пострадает", - сказал политик.
Он также назвал решение Евросоюза "самострелом" для экономики ЕС, отметив, что "это сезонное обострение, скоро осень и решение может быть пересмотрено".
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 02:33
Постпред России прокомментировал решение ЕС по эмбарго на поставки нефти
 
В миреЭкономикаРоссияЮго-Восточная АзияАфрикаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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