https://ria.ru/20220531/neft-1791930736.html
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом" - РИА Новости, 31.05.2022
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"
Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:44
2022-05-31T09:44
2022-05-31T09:46
в мире
экономика
россия
юго-восточная азия
африка
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза.Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России."Большая часть населения мира не поддерживает санкции против России, мы можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с дисконтом бюджет РФ не пострадает", - сказал политик.Он также назвал решение Евросоюза "самострелом" для экономики ЕС, отметив, что "это сезонное обострение, скоро осень и решение может быть пересмотрено".
https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html
https://ria.ru/20220531/importery-1791905689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, юго-восточная азия, африка, евросоюз, санкции в отношении россии
09:44 31.05.2022 (обновлено: 09:46 31.05.2022)
Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"
Сенатор Абрамов назвал решение об эмбарго нефти из России "самострелом" для экономики ЕС