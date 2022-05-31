https://ria.ru/20220531/neft-1791930736.html

Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"

Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом" - РИА Новости, 31.05.2022

Сенатор назвал решение ЕС об эмбарго нефти из России "самострелом"

Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:44

2022-05-31T09:44

2022-05-31T09:46

в мире

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россия

юго-восточная азия

африка

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия может найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны не пострадает, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза.Лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России."Большая часть населения мира не поддерживает санкции против России, мы можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с дисконтом бюджет РФ не пострадает", - сказал политик.Он также назвал решение Евросоюза "самострелом" для экономики ЕС, отметив, что "это сезонное обострение, скоро осень и решение может быть пересмотрено".

https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html

https://ria.ru/20220531/importery-1791905689.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, россия, юго-восточная азия, африка, евросоюз, санкции в отношении россии