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Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/neft-1791929899.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:40
2022-05-31T09:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
brent
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, июльских - на 1,95%, до 124,04 доллара.Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.
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экономика, цены на нефть, россия, brent
09:40 31.05.2022 (обновлено: 09:47 31.05.2022)
 
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, июльских - на 1,95%, до 124,04 доллара.
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
09:33
Россия не сильно потеряет в доходах из-за эмбарго на нефть, заявил депутат
Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.
 
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