https://ria.ru/20220531/neft-1791929899.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022

Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:40

2022-05-31T09:40

2022-05-31T09:47

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, июльских - на 1,95%, до 124,04 доллара.Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.

https://ria.ru/20220531/neft-1791928505.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, brent