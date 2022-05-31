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Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:40
2022-05-31T09:40
2022-05-31T09:47
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, июльских - на 1,95%, до 124,04 доллара.Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, brent
09:40 31.05.2022 (обновлено: 09:47 31.05.2022)
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта