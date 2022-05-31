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Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России - РИА Новости, 31.05.2022
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Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России
Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России - РИА Новости, 31.05.2022
Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T00:51
2022-05-31T01:58
экономика
цены на нефть
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%.Мишель также подтвердил, что в шестом санкционном пакете, частью которого станет частичное нефтяное эмбарго, значатся другие меры, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, цены на нефть, в мире, россия
00:51 31.05.2022 (обновлено: 01:58 31.05.2022)
 
Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России

Глава Евросовета Мишель: в ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России", - написал он в Twitter.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%.
Мишель также подтвердил, что в шестом санкционном пакете, частью которого станет частичное нефтяное эмбарго, значатся другие меры, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 13:44
Эксперт высказался по поводу отказа ЕС от российской нефти
 
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