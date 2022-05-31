https://ria.ru/20220531/nato-1792100404.html

НАТО не имеет иммунитета в деле о бомбардировках Сербии, заявили юристы

НАТО не имеет иммунитета в деле о бомбардировках Сербии, заявили юристы - РИА Новости, 31.05.2022

НАТО не имеет иммунитета в деле о бомбардировках Сербии, заявили юристы

НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном, заявили РИА Новости итальянский... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:57

2022-05-31T16:57

2022-05-31T16:57

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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном, заявили РИА Новости итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья и его сербский коллега Срджан Алексич.Сербский адвокат сообщил ранее РИА Новости, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает Алексичу итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 260 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе.Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае в ответе на иск, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде.Итальянский юрист во вторник находится в Белграде, куда прибыл с доктором Ритой Челли, судебным экспертом и консультантом государственной комиссии Италии по делам о пострадавших при применения урана военных."Не думаю, что это может создать какие-либо препятствия. НАТО ссылается на иммунитет, но речь идет о военном преступлении и о том, что применение обедненного урана наносит ущерб не только во время боевых действий, но и после, ущерб наносится всем: гражданским лицам и окружающей среде, не только военным. Это бомбардировки, которые не проводят различий между военными и гражданскими целями. И в случае военного преступления не бывает судебного иммунитета", - заявил Тарталья агентству."НАТО в этом деле не обладает иммунитетом и не может его иметь. Североатлантический альянс в 2005 году подписал с Сербией соглашение о проезде их солдат и офицеров через территорию страны, а не о том, что правительство Сербии освободило их от какой-либо ответственности. Во-первых: ни одно соглашение не действует ретроактивно. Во-вторых: от ответственности за военное преступление – применение обедненного урана - ни одна страна никого не может освободить", - уточнил адвокат Алексич, первое заседание по делу он ожидает осенью.Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.По данным СМИ Сербии она сейчас находится на первом месте по числу заболеваний раком в Европе – выявляется 40 тысяч новых случаев ежегодно. От онкологических заболеваний ежегодно умирает около 30 тысяч жителей семимиллионной страны.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779864145.html

https://ria.ru/20220323/serbiya-1779622314.html

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

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белград (город)

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Ольга Маркова

в мире, уэсли кларк, хавьер солано, слободан милошевич, европа, белград (город), сербия, нато, союзное государство, оон