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Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины
НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:17
2022-05-31T10:17
2022-05-31T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины. Но одно дело, когда идет противостояние между военными: все понятно, погибают, получают ранения, но это военные, это люди с оружием в руках. Но по собственничествам, по школе, по детскому саду - это же варварство. Сколько погибших гражданских лиц как на территории как Донецкой, так и Луганской народных республик за последние дни", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, при обстрелах украинские военные используют американские гаубицы.
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
10:17 31.05.2022 (обновлено: 10:50 31.05.2022)
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины
Пушилин: НАТО становится соучастником военных преступлений украинского режима