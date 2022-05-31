https://ria.ru/20220531/nato-1791938843.html

Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины

Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины

НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:17

2022-05-31T10:17

2022-05-31T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины. Но одно дело, когда идет противостояние между военными: все понятно, погибают, получают ранения, но это военные, это люди с оружием в руках. Но по собственничествам, по школе, по детскому саду - это же варварство. Сколько погибших гражданских лиц как на территории как Донецкой, так и Луганской народных республик за последние дни", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, при обстрелах украинские военные используют американские гаубицы.

https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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