Рейтинг@Mail.ru
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/nato-1791938843.html
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины
НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:17
2022-05-31T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины. Но одно дело, когда идет противостояние между военными: все понятно, погибают, получают ранения, но это военные, это люди с оружием в руках. Но по собственничествам, по школе, по детскому саду - это же варварство. Сколько погибших гражданских лиц как на территории как Донецкой, так и Луганской народных республик за последние дни", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, при обстрелах украинские военные используют американские гаубицы.
https://ria.ru/20220530/rakety-1791802302.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_501:0:3159:1994_1920x0_80_0_0_6bef8e3f2ec676c0cb07fe7bab26874c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
10:17 31.05.2022 (обновлено: 10:50 31.05.2022)
 
Пушилин обвинил НАТО в соучастии в военных преступлениях Украины

Пушилин: НАТО становится соучастником военных преступлений украинского режима

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. НАТО становится соучастницей военных преступлений, которые осуществляют украинские военные, обстреливая из новых гаубиц школы в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины. Но одно дело, когда идет противостояние между военными: все понятно, погибают, получают ранения, но это военные, это люди с оружием в руках. Но по собственничествам, по школе, по детскому саду - это же варварство. Сколько погибших гражданских лиц как на территории как Донецкой, так и Луганской народных республик за последние дни", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По словам Пушилина, при обстрелах украинские военные используют американские гаубицы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:32
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала