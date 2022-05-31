https://ria.ru/20220531/nagrada-1791982266.html

Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой

Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой - РИА Новости, 31.05.2022

Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:19

2022-05-31T12:19

2022-05-31T13:16

алтайский край

общество

виктор томенко

алтайский край

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства."В преддверии Международного дня защиты детей полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил орден "Родительская слава" многодетной семье Лещёвых в селе Курья", - говорится в сообщении.С высокой наградой поздравил семью и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Глава региона отметил, что неслучайно сегодня на государственном уровне отмечены заслуги супругов Лещевых, их каждодневная работа по воспитанию детей, по вкладу в развитие нашей страны, по решению задач, которые стоят перед ней в части демографического развития.Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей. Старшей дочери 23 года, самому младшему ребёнку - три года. Семья удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации."В семье Лещёвых всё посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Родители уделяют большое внимание как укреплению физического здоровья ребят, так и приобретению ими необходимых теоретических знаний и жизненных навыков. Главный родительский принцип – распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью", - уточняет пресс-служба.Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Ещё одно увлечение – туризм и выезды на природу. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших."Именно в таких больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, знает, что мир не сосредоточен полностью на нём, учится жить с окружающими в гармонии", – убеждён Серышев.Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html

https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктор томенко, алтайский край