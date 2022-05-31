12:19 31.05.2022 (обновлено: 13:16 31.05.2022)
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой
Глава Алтая Томенко поздравил родителей девяти детей из Курьи с госнаградой
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В преддверии Международного дня защиты детей полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил орден "Родительская слава" многодетной семье Лещёвых в селе Курья", - говорится в сообщении.
С высокой наградой поздравил семью и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что неслучайно сегодня на государственном уровне отмечены заслуги супругов Лещевых, их каждодневная работа по воспитанию детей, по вкладу в развитие нашей страны, по решению задач, которые стоят перед ней в части демографического развития.
"Присутствие сегодня полномочного представителя президента Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу – еще одно из подтверждений того, насколько сегодня для всей нашей страны важна такая деятельность, такой подход к жизни, такая ответственность. Я очень рад за вас, за Курью, за Алтайский край. Есть только несколько точек на карте Сибири, где живут семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград", - обратился к супругам Томенко.
Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей. Старшей дочери 23 года, самому младшему ребёнку - три года. Семья удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации.
"В семье Лещёвых всё посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Родители уделяют большое внимание как укреплению физического здоровья ребят, так и приобретению ими необходимых теоретических знаний и жизненных навыков. Главный родительский принцип – распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью", - уточняет пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
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Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
2 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
1 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
2 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Ещё одно увлечение – туризм и выезды на природу. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших.
"Именно в таких больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, знает, что мир не сосредоточен полностью на нём, учится жить с окружающими в гармонии", – убеждён Серышев.
Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.