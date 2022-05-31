Рейтинг@Mail.ru
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220531/nagrada-1791982266.html
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой - РИА Новости, 31.05.2022
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой
Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:19
2022-05-31T13:16
алтайский край
общество
виктор томенко
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792004281_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_114c2587d498e026e4a27ac56c73588f.jpg
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства."В преддверии Международного дня защиты детей полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил орден "Родительская слава" многодетной семье Лещёвых в селе Курья", - говорится в сообщении.С высокой наградой поздравил семью и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Глава региона отметил, что неслучайно сегодня на государственном уровне отмечены заслуги супругов Лещевых, их каждодневная работа по воспитанию детей, по вкладу в развитие нашей страны, по решению задач, которые стоят перед ней в части демографического развития.Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей. Старшей дочери 23 года, самому младшему ребёнку - три года. Семья удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации."В семье Лещёвых всё посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Родители уделяют большое внимание как укреплению физического здоровья ребят, так и приобретению ими необходимых теоретических знаний и жизненных навыков. Главный родительский принцип – распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью", - уточняет пресс-служба.Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Ещё одно увлечение – туризм и выезды на природу. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших."Именно в таких больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, знает, что мир не сосредоточен полностью на нём, учится жить с окружающими в гармонии", – убеждён Серышев.Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html
https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792004281_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8ed19e53f9de104062db25a8bee34f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор томенко, алтайский край
12:19 31.05.2022 (обновлено: 13:16 31.05.2022)
 
Глава Алтая поздравил многодетную семью из Курьи с госнаградой

Глава Алтая Томенко поздравил родителей девяти детей из Курьи с госнаградой

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев вручил алтайским родителям 9 детей орден "Родительская слава", с наградой семью поздравил губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В преддверии Международного дня защиты детей полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил орден "Родительская слава" многодетной семье Лещёвых в селе Курья", - говорится в сообщении.
Семья Богдановых из Яты с орденом Родительской славы
24 мая, 16:57
Многодетной семье из Ялты вручили орден "Родительская слава"
С высокой наградой поздравил семью и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что неслучайно сегодня на государственном уровне отмечены заслуги супругов Лещевых, их каждодневная работа по воспитанию детей, по вкладу в развитие нашей страны, по решению задач, которые стоят перед ней в части демографического развития.
"Присутствие сегодня полномочного представителя президента Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу – еще одно из подтверждений того, насколько сегодня для всей нашей страны важна такая деятельность, такой подход к жизни, такая ответственность. Я очень рад за вас, за Курью, за Алтайский край. Есть только несколько точек на карте Сибири, где живут семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград", - обратился к супругам Томенко.
Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырёх дочерей и пятерых сыновей. Старшей дочери 23 года, самому младшему ребёнку - три года. Семья удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации.
"В семье Лещёвых всё посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Родители уделяют большое внимание как укреплению физического здоровья ребят, так и приобретению ими необходимых теоретических знаний и жизненных навыков. Главный родительский принцип – распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребёнок чувствовал себя личностью", - уточняет пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
1 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
2 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
1 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
2 из 2
Глава Алтая Виктор Томенко поздравил многодетную семью Лещевых в селе Курья
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Ещё одно увлечение – туризм и выезды на природу. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших.
"Именно в таких больших и дружных семьях ребёнок вырастает настоящим гражданином и патриотом своей страны. Он понимает ценность труда, знает, что мир не сосредоточен полностью на нём, учится жить с окружающими в гармонии", – убеждён Серышев.
Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:02Мурманская область
Мурманская многодетная семья получила орден "Родительская слава"
 
Алтайский крайОбществоВиктор ТоменкоАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала