https://ria.ru/20220531/moshennichestvo-1791918262.html
"Тинькофф" предупредил о мошенничестве с продажей ответов ЕГЭ и ОГЭ
"Тинькофф" предупредил о мошенничестве с продажей ответов ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 31.05.2022
"Тинькофф" предупредил о мошенничестве с продажей ответов ЕГЭ и ОГЭ
Платформа "Тинькофф защита" (входит в экосистему "Тинькофф") обнаружила новую мошенническую схему: в ряде Telegram-каналов подписчикам предлагают купить ответы... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:20
2022-05-31T08:20
2022-05-31T09:12
общество
тинькофф. кредитные системы
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Платформа "Тинькофф защита" (входит в экосистему "Тинькофф") обнаружила новую мошенническую схему: в ряде Telegram-каналов подписчикам предлагают купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ, после получения денег злоумышленники блокируют жертв, не присылая оплаченной информации, говорится в пресс-релизе компании."Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков. Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ... О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента "Тинькофф", они перевели 800 рублей по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили", - говорится в сообщении.Схема работает следующим образом: мошенники создают Telegram-канал с постами о продаже ответов на тесты, для убедительности публикуют примеры ответов и призывают аудиторию приглашать друзей. "Никаких ответов пользователи не получают, после перевода и отправки квитанции об операции администратор блокирует доступ в канал", - объяснили аналитики.Два пострадавших клиента банка, которые перевели мошенникам 800 рублей и не получили ответы на тест, обратились в жалобой в кредитную организацию. Мошенническую схему выявили аналитики "Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" с помощью системы, которая проверяет в соцсетях упоминания по маркерным словам, используемым мошенниками в разных сценариях. Только в Telegram было обнаружено более 30 каналов с "продажей" ответов.При этом совокупное число участников в каналах превышает 1,5 миллиона пользователей. "Даже если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей", - считают аналитики.Вице-президент и руководитель "Центра экосистемной безопасности" Алексей Бакланов объяснил, что группа мошенников использует дропов (людей, которые оформляют на себя карты банков и продают их за небольшую сумму организаторам схемы), чтобы получить доступ к большому количеству карт для получения переводов. При этом обнаружить и закрыть такие каналы сложно, так как пострадавшие редко жалуются в банк и полицию. "Даже в случае блокировки мошенники могут создать аналогичные каналы и использовать новые карты. Уже сейчас помимо карт банков они применяют биткоин-кошельки", - заключили в "Тинькофф".
https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html
https://ria.ru/20220524/moshenniki-1790292233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тинькофф. кредитные системы, социальный навигатор, сн_образование
08:20 31.05.2022 (обновлено: 09:12 31.05.2022)
"Тинькофф" предупредил о мошенничестве с продажей ответов ЕГЭ и ОГЭ
"Тинькофф" предупредил о новой мошеннической схеме с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Платформа "Тинькофф защита" (входит в экосистему "Тинькофф") обнаружила новую мошенническую схему: в ряде Telegram-каналов подписчикам предлагают купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ, после получения денег злоумышленники блокируют жертв, не присылая оплаченной информации, говорится в пресс-релизе компании.
"Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков. Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ... О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента "Тинькофф
", они перевели 800 рублей по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили", - говорится в сообщении.
Схема работает следующим образом: мошенники создают Telegram-канал с постами о продаже ответов на тесты, для убедительности публикуют примеры ответов и призывают аудиторию приглашать друзей. "Никаких ответов пользователи не получают, после перевода и отправки квитанции об операции администратор блокирует доступ в канал", - объяснили аналитики.
Два пострадавших клиента банка, которые перевели мошенникам 800 рублей и не получили ответы на тест, обратились в жалобой в кредитную организацию. Мошенническую схему выявили аналитики "Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" с помощью системы, которая проверяет в соцсетях упоминания по маркерным словам, используемым мошенниками в разных сценариях. Только в Telegram было обнаружено более 30 каналов с "продажей" ответов.
При этом совокупное число участников в каналах превышает 1,5 миллиона пользователей. "Даже если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей", - считают аналитики.
Вице-президент и руководитель "Центра экосистемной безопасности" Алексей Бакланов объяснил, что группа мошенников использует дропов (людей, которые оформляют на себя карты банков и продают их за небольшую сумму организаторам схемы), чтобы получить доступ к большому количеству карт для получения переводов. При этом обнаружить и закрыть такие каналы сложно, так как пострадавшие редко жалуются в банк и полицию. "Даже в случае блокировки мошенники могут создать аналогичные каналы и использовать новые карты. Уже сейчас помимо карт банков они применяют биткоин-кошельки", - заключили в "Тинькофф".