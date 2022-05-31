https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791997038.html

Страны Балтии и Северной Европы поддержали желание Молдавии вступить в ЕС

Страны Балтии и Северной Европы поддержали желание Молдавии вступить в ЕС - РИА Новости, 31.05.2022

Страны Балтии и Северной Европы поддержали желание Молдавии вступить в ЕС

Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы (NB8) на брифинге в Кишиневе заявили, что поддерживают европейские стремления Молдавии, которая хочет получить... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:53

2022-05-31T12:53

2022-05-31T12:57

в мире

юри ратас

майя санду

молдавия

кишинев

здоровье - общество

балтия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Главы парламентов стран Балтии и Северной Европы (NB8) на брифинге в Кишиневе заявили, что поддерживают европейские стремления Молдавии, которая хочет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.В Кишиневе с официальным визитом находятся главы парламентов стран Балтии и Северной Европы."NB8 поддерживает ориентирование Молдавии на европейском пути, у вас есть все необходимое, чтобы стать частью европейской семьи. Наш визит - это сигнал поддержки вашей страны, мы хотим поддержать Молдавию на ее пути развития", - сказала глава литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен во время брифинга.Глава парламента Эстонии Юри Ратас добавил, что его страна готова поделиться с Молдавией опытом по вступлению в Евросоюз. Представители парламентов остальных стран также заверили в своей поддержке, но отметили, что окончательное решение по Молдавии должна принять Европейская комиссия."Nord-Baltic 8" (NB8) — формат регионального сотрудничества, объединяющий восемь государств, которые решают актуальные региональные и международные вопросы. В него входят главы парламентов Литвы, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции.Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую — 12 мая.

https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html

https://ria.ru/20220530/sandu-1791892202.html

молдавия

кишинев

балтия

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в мире, юри ратас, майя санду, молдавия, кишинев, здоровье - общество, балтия, евросоюз