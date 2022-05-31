https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html

"Конфликт неизбежен". В ЕС предложили Румынии поглотить Молдавию

"Конфликт неизбежен". В ЕС предложили Румынии поглотить Молдавию - РИА Новости, 31.05.2022

"Конфликт неизбежен". В ЕС предложили Румынии поглотить Молдавию

Бухарест активно склоняет Кишинев к объединению, чтобы Молдавия смогла в кратчайшие сроки вступить в Евросоюз. Самостоятельно это удастся республике в лучшем... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:00

2022-05-31T08:00

2022-05-31T08:02

константин затулин

румыния

евросоюз

нато

молдавия

еврокомиссия

бухарест

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Елена Попова. Бухарест активно склоняет Кишинев к объединению, чтобы Молдавия смогла в кратчайшие сроки вступить в Евросоюз. Самостоятельно это удастся республике в лучшем случае через 20 лет, указывает румынский евродепутат Еуджен Томак. Попытки слияния уже были — последняя закончилась потерей Приднестровья. Снова об этом заговорили после того, как президентом стала гражданка Румынии Майя Санду.Трамплин в ЕвропуВ начале марта молдавские власти подали заявку на вступление в ЕС, а уже в апреле Еврокомиссия получила опросник, необходимый для начала процедуры. Санду переживает, что первой в очереди на членство стоит Украина, хотя народ Молдавии давно выступает за европейскую интеграцию. "Для нас очень важно не быть забытыми, не остаться позади и не стать серой зоной", — заявила она.Перспективы молдаван оценили в Румынии. "План к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут", — подчеркнул Томак. И предложил альтернативу: Кишинев объединяется с Бухарестом, а тот обеспечит республике безопасность."Мирный и демократический союз с Румынией даст Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством — членом НАТО", — пояснил евродепутат, уточнив, что Евросоюз предоставит экономическую помощь.Присоединение, о котором говорит Томак, означает именно поглощение одного государства другим. То есть Молдавия станет субъектом Румынии: у стран будет одно правительство, а также единый — румынский — уровень пенсий и зарплат.Прошлым летом молдавская партия "Альянс за объединение румын" представила план слияния до 2025-го. Его принцип основан на пропорции один к шести на следующие 20 лет: одну шестую часть госбюджета Бухарест будет выделять бывшей республике, таким же образом распределят места в парламенте и других государственных службах.В партии считают, что это приблизит уровень жизни к румынскому, потому что "за 30 лет независимости республика не смогла обеспечить процветание жителям".Сама Санду неоднократно подчеркивала, что окончательное решение останется за народом. По данным опросов, только 35 процентов населения выступают за, против — 47.В то же время 75 процентов граждан Румынии поддерживают присоединение к стране новых территорий.К Румынии толкает бедностьПосле избрания Санду на пост президента молдавская оппозиция заявила, что она начнет лоббировать интересы Бухареста. Так и произошло. Одно из первых решений — внесение поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский. Парламент изменения пока не принял, но сайт президента почти сразу перевели на румынский.Хотя по данным переписи населения за 2014-й, румынами себя считали только семь процентов населения, молдаванами — 75. Родным языком 24 процента назвали румынский, а 54 — молдавский."Румынию и Молдавию объединяют общая культура и румынский язык, а в будущем эти две страны ждет окончательное сближение", — говорится в поздравительном послании Санду по случаю национального праздника Румынии — Дня единения.По ее словам, государства уже сотрудничают практически во всех сферах. У молдаван и румын одинаковые законы, общая энергетическая система, а из Бухареста в Кишинев протянули газовую трубу как альтернативу российскому газопроводу.В рейтинге стран по уровню ВВП Молдавия на 127 месте, Румыния — на 37. Разница в показателях подталкивает молдаван к присоединению к более сильному государству. Кроме того, сегодня в республике запредельная инфляция среди всех европейских держав — 27 процентов: больше, чем в России и Украине, где этот уровень в апреле достиг 18 и 16 процентов соответственно.Экономический кризис в стране активизировал унионистов — движение за объединение Румынии и Молдавии. Их попытки начать процесс в 1980-х привели к противостоянию с Приднестровьем, где категорически отказались выходить из Молдавской ССР. Спустя еще девять лет регион провозгласил независимость, которую в мире до сих пор не признают.Нерешенные проблемы в самой Молдавии делают повестку о слиянии неактуальной. В республике регулярно проходят забастовки и протесты. В феврале работники транспортной сферы потребовали повысить тарифы за перевозку пассажиров и покончить с коррупцией. Жители получают неподъемные счета за отопление, а цены в магазинах растут. Все это уводит тему о присоединении на третий и четвертый план.Где у Санду начинается Румыния?"Если будет референдум, то 60 процентов точно выскажутся против. Что не отменяет спекуляций и попытки правого прорумынского фланга оттянуть голоса у действующей власти. Они недовольны тем, что Санду слабо поддерживает унионистов. И в Румынии есть желание выступить за тех, кто будет более активным", — пояснил молдавский политолог Дмитрий Кисеев.Главный аргумент сторонников объединения: в ближайшее время Молдавию в Евросоюз не примут, а в составе Румынии на это уйдет всего пять-шесть лет. Но есть много подводных камней, отмечает эксперт: "Где Бухарест возьмет деньги, чтобы обеспечить новому субъекту необходимый уровень зарплат и пенсий? Румыния сама в долгах, как в шелках. Некоторым кажется, что такой путь — простейший для быстрого вступления в ЕС и НАТО. Но это только на поверхности. Тут же встает вопрос Гагаузии и Приднестровья. Какие территории еще захотят присоединиться?"Похожего мнения придерживается депутат Госдумы России Константин Затулин. Он сомневается, что в ближайшее время подобный союз возможен: "Попытки предпринимают с момента распада СССР. По сути, приднестровский конфликт — следствие неуемного желания румынских радикалов в Молдавии сделать ее страной для румын. Как мы знаем, у Санду два гражданства, и сложно сказать, где у некоторых политических деятелей заканчивается молдаванин и начинается румын".По его словам, Молдавия — сложное формирование. Одна часть — Приднестровье — уже ушла, Гагаузия фактически получила автономию. "В Молдавии есть и русские, которые хотели бы сохранения страны как самостоятельного государства. Другое дело, что в Румынии выше жизненный уровень, и это стимулирует силы, которые пытаются отказаться от собственной государственности в пользу объединения", — поясняет Затулин.Депутат подчеркивает, что слияние Румынии и Молдавии приведет к новым конфликтам. Но прежде всего это будет означать отказ от любых переговорных процессов с Приднестровьем.

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

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константин затулин, румыния, евросоюз, нато, молдавия, еврокомиссия, бухарест