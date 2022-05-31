https://ria.ru/20220531/mitrokhin-1792198098.html

Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство

Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство - РИА Новости, 31.05.2022

Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что его задержала полиция за самоуправство, сейчас он находится в ОВД "Хамовники". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:32

2022-05-31T20:32

2022-05-31T20:32

происшествия

сергей митрохин

россия

мосгордума

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что его задержала полиция за самоуправство, сейчас он находится в ОВД "Хамовники".Он рассказал, что его задержали из-за того, что он хотел оспорить подключение ливневой канализации на улице Ефремова."Меня задержали за то, что я занимался самоуправством. Сейчас я нахожусь в ОВД "Хамовники"", - сказал Митрохин.Позже Митрохин сообщил в своем Telegram-канале, что препятствовал проведению работ по подключению ливневой системы по адресу улица Ефремова, 11, где идет строительство таунхаусов. По мнению Митрохина, работы ведутся незаконно, без ордера ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций – ред.).Митрохин добавил, что ждет адвоката и не считает себя виновным в самоуправстве.

https://ria.ru/20220121/lenin-1768865267.html

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происшествия, сергей митрохин, россия, мосгордума, москва