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Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство - РИА Новости, 31.05.2022
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Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство
Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство - РИА Новости, 31.05.2022
Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что его задержала полиция за самоуправство, сейчас он находится в ОВД "Хамовники". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:32
2022-05-31T20:32
происшествия
сергей митрохин
россия
мосгордума
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что его задержала полиция за самоуправство, сейчас он находится в ОВД "Хамовники".Он рассказал, что его задержали из-за того, что он хотел оспорить подключение ливневой канализации на улице Ефремова."Меня задержали за то, что я занимался самоуправством. Сейчас я нахожусь в ОВД "Хамовники"", - сказал Митрохин.Позже Митрохин сообщил в своем Telegram-канале, что препятствовал проведению работ по подключению ливневой системы по адресу улица Ефремова, 11, где идет строительство таунхаусов. По мнению Митрохина, работы ведутся незаконно, без ордера ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций – ред.).Митрохин добавил, что ждет адвоката и не считает себя виновным в самоуправстве.
https://ria.ru/20220121/lenin-1768865267.html
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происшествия, сергей митрохин, россия, мосгордума, москва
20:32 31.05.2022
 
Депутат Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил, что его задержали за самоуправство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Мосгордумы Сергей Митрохин
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что его задержала полиция за самоуправство, сейчас он находится в ОВД "Хамовники".
Он рассказал, что его задержали из-за того, что он хотел оспорить подключение ливневой канализации на улице Ефремова.
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"Меня задержали за то, что я занимался самоуправством. Сейчас я нахожусь в ОВД "Хамовники"", - сказал Митрохин.
Позже Митрохин сообщил в своем Telegram-канале, что препятствовал проведению работ по подключению ливневой системы по адресу улица Ефремова, 11, где идет строительство таунхаусов. По мнению Митрохина, работы ведутся незаконно, без ордера ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций – ред.).
Митрохин добавил, что ждет адвоката и не считает себя виновным в самоуправстве.
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ПроисшествияСергей МитрохинРоссияМосгордумаМосква
 
 
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