https://ria.ru/20220531/minzdrav-1792010280.html

Минздрав не зафиксировал отказов зарубежных компаний от поставки лекарств

Минздрав не зафиксировал отказов зарубежных компаний от поставки лекарств - РИА Новости, 31.05.2022

Минздрав не зафиксировал отказов зарубежных компаний от поставки лекарств

Минздрав РФ не фиксирует отказов зарубежных производителей от поставки лекарств, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:24

2022-05-31T13:24

2022-05-31T13:24

экономика

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

казань

центр развития перспективных технологий

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Минздрав РФ не фиксирует отказов зарубежных производителей от поставки лекарств, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."То, что касается отказов в поставках, мы их не фиксируем. Вы знаете, что у нас в марте наблюдались проблемы с ажиотажным спросом, в частности, на гормональные препараты, такие, как L-тироксин, когда спрос повысился в 5-6 раз в течение нескольких недель марта. Тем не менее, мы не фиксируем отказов от зарубежных производителей", - сказал Фисенко журналистам при посещении горбольницы №7 в Казани.Он добавил, что буквально перед майскими праздниками в России было запущено производство отечественного L-тироксина, и этот вопрос закрыт.Замминистра сообщил, что минздрав совместно с правительством РФ, Центром развития перспективных технологий, Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами создали систему фиксирования возможных рисков дефектуры лекарственных препаратов."Анализируя различные массивы данных – если препарат вводился в систему гражданского оборота через Росздравнадзор, насколько проходят успешно торги, есть ли отказы по торгам – мы сейчас в рамках этой работы имеем возможность предвидеть и профилактировать дефектуру на рынке лекарственных препаратов", - пояснил он."Но вот сейчас у нас проблемных позиций не осталось. Мы либо нормализовали логистические подходы по отдельным позициям, либо мы идем по пути развития собственного производства вместе с Минпромторгом", - подчеркнул Фисенко.

https://ria.ru/20220531/kurenie-1791901614.html

https://ria.ru/20220527/minzdrav-1791190863.html

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экономика, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), казань, центр развития перспективных технологий, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)