https://ria.ru/20220531/melitopol-1792000803.html
В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей
В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2022
В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей
Пенсионерам в Мелитополе раздали уже больше 100 миллионов рублей из тех денег, что выделила региону Россия, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:02
2022-05-31T13:02
2022-05-31T13:02
специальная военная операция на украине
общество
мелитополь
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пенсионерам в Мелитополе раздали уже больше 100 миллионов рублей из тех денег, что выделила региону Россия, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской администрации города Галина Данильченко."Мы сейчас начали выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам... Мы выплачиваем сейчас это самостоятельно за счет денег, которые нам выделила Россия... Пока сейчас выплачиваем фиксированные суммы, стараемся охватить всех полностью, выдали уже в Мелитополе свыше 100 миллионов рублей людям, которые должны получить пособия", - сказала она в эфире "России 24".Мелитополь в ходе российской спецоперации по демилитаризации на Украине был взят под контроль Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1791931995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, россия, украина
В Мелитополе пенсионерам раздали больше ста миллионов рублей
Глава Мелитополя Данильченко: пенсионерам раздали более ста миллионов рублей