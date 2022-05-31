https://ria.ru/20220531/melitopol-1791989225.html

В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России

В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России - РИА Новости, 31.05.2022

В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России

Власти Мелитополя планируют открывать дополнительные центры по получению гражданства РФ, заявок очень много, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:34

2022-05-31T12:34

2022-05-31T17:33

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Мелитополя планируют открывать дополнительные центры по получению гражданства РФ, заявок очень много, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Да, открылся прием документов (на получение российского гражданства - ред.). Сегодня первый день. Людей, желающих подать документы, очень много. Мы планируем открывать еще дополнительные центры, потому что заявлений на получение паспортов российских очень-очень много", - сказала Данильченко в эфире "Россия 24".Она также отметила, что центры для приема документов планируется открыть на всей освобожденной территории Запорожской области. "Судя по востребованности российского мобильного оператора - у нас за прошлый день было выдано более 12 тысяч сим-карт... заявлений на получение российского гражданства, российского паспорта будет очень много. Мы готовимся к этому и надеемся справиться", - добавила и.о. главы.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской (в которую входит Мелитополь) и Херсонской областей Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, украина