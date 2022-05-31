https://ria.ru/20220531/may-1792059370.html
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке - РИА Новости, 31.05.2022
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке, сообщается на портале "Метеовести". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:30
2022-05-31T15:30
2022-05-31T15:33
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москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке, сообщается на портале "Метеовести"."Уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, мая 2017 года. Обогнал этот месяц и последний май XX века, в 2000 году средняя температура последнего месяца весны составила плюс 10,8 градуса. А вот май 1999 года оказался ещё более холодным, чем нынешний, тогда средняя температура воздуха оказалась даже ниже плюс 9 градусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что самая низкая температура в мае 2022 года была отмечена 1 мая, тогда в Москве наблюдались последние заморозки сезона, а термометры показали минус 1,7 градуса. А самым тёплым был день 12 мая, когда воздух прогрелся до плюс 22,1 градуса."Отметим, что в течение месяца всего дважды температура преодолела отметку в плюс 20, а по климату таких дней должно быть 8–10. В течение 27 дней среднесуточная температура воздуха оказывалась ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.Сообщается, что на текущий момент известно, что в столице уже выпало 60,1 миллиметра осадков, что составляет 118% от действующей месячной нормы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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погода, москва
15:30 31.05.2022 (обновлено: 15:33 31.05.2022)
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
"Метеовести": май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке, сообщается на портале "Метеовести
".
"Уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке. Средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, мая 2017 года. Обогнал этот месяц и последний май XX века, в 2000 году средняя температура последнего месяца весны составила плюс 10,8 градуса. А вот май 1999 года оказался ещё более холодным, чем нынешний, тогда средняя температура воздуха оказалась даже ниже плюс 9 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая низкая температура в мае 2022 года была отмечена 1 мая, тогда в Москве наблюдались последние заморозки сезона, а термометры показали минус 1,7 градуса. А самым тёплым был день 12 мая, когда воздух прогрелся до плюс 22,1 градуса.
"Отметим, что в течение месяца всего дважды температура преодолела отметку в плюс 20, а по климату таких дней должно быть 8–10. В течение 27 дней среднесуточная температура воздуха оказывалась ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на текущий момент известно, что в столице уже выпало 60,1 миллиметра осадков, что составляет 118% от действующей месячной нормы.