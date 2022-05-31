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В Югре отменили масочный режим - РИА Новости, 31.05.2022
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В Югре отменили масочный режим
В Югре отменили масочный режим - РИА Новости, 31.05.2022
В Югре отменили масочный режим
Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:56
2022-05-31T12:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, сообщила глава региона Наталья Комарова."Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", - написала губернатор в своем Telegram-канале.Также глава региона поручила департаменту здравоохранения округа в период работы передвижной поликлиники на теплоходе "Николай Пирогов" организовать работу по вакцинации о коронавируса и диспансеризации переболевших COVID.По последним данным, в Югре с начала пандемии выявлены 210 655 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 15 за последние сутки, более 2,5 тысячи пациентов скончались.
https://ria.ru/20220530/maski-1791794353.html
россия
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
12:56 31.05.2022
 
В Югре отменили масочный режим

Губернатор Югры Комарова отменила обязательный масочный режим в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", - написала губернатор в своем Telegram-канале.
Также глава региона поручила департаменту здравоохранения округа в период работы передвижной поликлиники на теплоходе "Николай Пирогов" организовать работу по вакцинации о коронавируса и диспансеризации переболевших COVID.
По последним данным, в Югре с начала пандемии выявлены 210 655 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 15 за последние сутки, более 2,5 тысячи пациентов скончались.
Медицинская маска на улице - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:15Распространение коронавируса
В Амурской области отменили масочный режим
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ханты-Мансийский автономный округНаталья Комарова
 
 
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