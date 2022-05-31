https://ria.ru/20220531/maski-1791998005.html
В Югре отменили масочный режим
В Югре отменили масочный режим - РИА Новости, 31.05.2022
В Югре отменили масочный режим
Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:56
2022-05-31T12:56
2022-05-31T12:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, сообщила глава региона Наталья Комарова."Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", - написала губернатор в своем Telegram-канале.Также глава региона поручила департаменту здравоохранения округа в период работы передвижной поликлиники на теплоходе "Николай Пирогов" организовать работу по вакцинации о коронавируса и диспансеризации переболевших COVID.По последним данным, в Югре с начала пандемии выявлены 210 655 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 15 за последние сутки, более 2,5 тысячи пациентов скончались.
https://ria.ru/20220530/maski-1791794353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
В Югре отменили масочный режим
Губернатор Югры Комарова отменила обязательный масочный режим в регионе