https://ria.ru/20220531/maski-1791998005.html

В Югре отменили масочный режим

В Югре отменили масочный режим - РИА Новости, 31.05.2022

В Югре отменили масочный режим

Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:56

2022-05-31T12:56

2022-05-31T12:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Соблюдение обязательного масочного режима в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры заменено на рекомендацию носить средства защиты в помещениях и транспорте, сообщила глава региона Наталья Комарова."Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", - написала губернатор в своем Telegram-канале.Также глава региона поручила департаменту здравоохранения округа в период работы передвижной поликлиники на теплоходе "Николай Пирогов" организовать работу по вакцинации о коронавируса и диспансеризации переболевших COVID.По последним данным, в Югре с начала пандемии выявлены 210 655 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 15 за последние сутки, более 2,5 тысячи пациентов скончались.

https://ria.ru/20220530/maski-1791794353.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова