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При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/makeevka-1791976731.html
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок - РИА Новости, 31.05.2022
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок
Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:08
2022-05-31T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц – погиб ребенок 2017 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: поселок Первомайский, улица Береговая, 39", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Макеевки со стороны украинских войск. По населенному пункту выпустили пять ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
12:08 31.05.2022
 
При обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб ребенок

ДНР: при обстреле украинскими войсками Макеевки погиб ребенок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц – погиб ребенок 2017 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: поселок Первомайский, улица Береговая, 39", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Макеевки со стороны украинских войск. По населенному пункту выпустили пять ракет из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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