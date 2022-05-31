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На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2022
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На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии, заявил Лукашенко
На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине реализуется сценарий, который не удался Западу на белорусской территории. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:23
2022-05-31T12:31
в мире
белоруссия
украина
вашингтон (штат)
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине реализуется сценарий, который не удался Западу на белорусской территории."Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики. Его слова приводит официальный сайт Президента республики БеларусьГлава государства отметил, что коллективный Запад пытается воздействовать на Белоруссию с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей и нужно обсудить дальнейшую стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности."К этой теме мы обращаемся не впервые, потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в этой связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не новая история. Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия находится "фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников". "Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок", - констатировал Лукашенко.Президент заявил о необходимости выработать механизмы противодействия, контрмеры в информационном пространстве. "Задачи перед нами стоят непростые, но решаемые", - уверен глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791269875.html
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в мире, белоруссия, украина, вашингтон (штат), александр лукашенко
12:23 31.05.2022 (обновлено: 12:31 31.05.2022)
 
На Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: на Украине реализуют сценарий, который не удался Западу в Белоруссии

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине реализуется сценарий, который не удался Западу на белорусской территории.
"Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики. Его слова приводит официальный сайт Президента республики Беларусь
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Глава государства отметил, что коллективный Запад пытается воздействовать на Белоруссию с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей и нужно обсудить дальнейшую стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности.
"К этой теме мы обращаемся не впервые, потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в этой связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не новая история. Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия находится "фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников". "Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок", - констатировал Лукашенко.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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