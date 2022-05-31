https://ria.ru/20220531/loshad-1791716907.html

Роскошь, друг или средство передвижения. Как содержать лошадь

Роскошь, друг или средство передвижения. Как содержать лошадь - РИА Новости, 31.05.2022

Роскошь, друг или средство передвижения. Как содержать лошадь

Лошади – прекрасные и трогательные существа. Но их игры могут закончиться печально: одного удара будет достаточно, чтобы сломать человеку ребра или позвоночник. А кусаются лошади столь же сильно, как и цены на содержание. Разберемся, почему люди заводят лошадей. Как яблоки помогут подружиться с животным? И стоит ли отдавать ребенка в конный спорт?

2022-05-31T12:00

2022-05-31T12:00

2022-05-31T12:03

зверокаст

животные

лошади

домашний питомец

конный спорт

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Роскошь, друг или средство передвижения. Как содержать лошадь Лошади – прекрасные и трогательные существа. Но их игры могут закончиться печально: одного удара будет достаточно, чтобы сломать человеку ребра или позвоночник. А кусаются лошади столь же сильно, как и цены на содержание. Разберемся, почему люди заводят лошадей. Как яблоки помогут подружиться с животным? И стоит ли отдавать ребенка в конный спорт? audio/mpeg

О том, почему и зачем и как люди заводят, а потом содержат лошадей, сегодня мы поговорим с Ольгой Холмянской – блогером, спортсменкой и коневладельцем.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, лошади, домашний питомец, конный спорт, аудио