https://ria.ru/20220531/litva-1792052394.html

Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса - РИА Новости, 31.05.2022

Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:15

2022-05-31T15:15

2022-05-31T15:15

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катар

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса."Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях", - сказала она вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира".По ее словам, Литва тесно сотрудничает со Швецией и Финляндией, и в случае их вступления в НАТО это сотрудничество возрастет."У каждой страны есть право в определении своей судьбы самостоятельно и выборе союзников", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/nato-1792002579.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sholts-1791948843.html

литва

катар

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, катар, швеция, нато