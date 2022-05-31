Рейтинг@Mail.ru
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/litva-1792052394.html
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса - РИА Новости, 31.05.2022
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:15
в мире
литва
катар
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/03/1553440347_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6df4b5e209a61105ce225cb274be2143.jpg
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса."Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях", - сказала она вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира".По ее словам, Литва тесно сотрудничает со Швецией и Финляндией, и в случае их вступления в НАТО это сотрудничество возрастет."У каждой страны есть право в определении своей судьбы самостоятельно и выборе союзников", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/nato-1792002579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sholts-1791948843.html
литва
катар
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/03/1553440347_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_2d73286ca6dd111d78d9e97fd14c1bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, катар, швеция, нато
15:15 31.05.2022
 
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

Премьер Литвы Шимоните: Вильнюс предложил НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Ингрида Шимоните. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса.
"Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях", - сказала она вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира".
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 13:08Сказано в эфире
Марат Касем: страны НАТО дают "клятву на крови"
По ее словам, Литва тесно сотрудничает со Швецией и Финляндией, и в случае их вступления в НАТО это сотрудничество возрастет.
"У каждой страны есть право в определении своей судьбы самостоятельно и выборе союзников", - добавила она.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:54В мире
Шольц обещал сделать немецкую армию самой большой в Европе среди стран НАТО
 
В миреЛитваКатарШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала