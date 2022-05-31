https://ria.ru/20220531/litva-1792052394.html
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса - РИА Новости, 31.05.2022
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:15
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катар
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса."Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях", - сказала она вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира".По ее словам, Литва тесно сотрудничает со Швецией и Финляндией, и в случае их вступления в НАТО это сотрудничество возрастет."У каждой страны есть право в определении своей судьбы самостоятельно и выборе союзников", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/nato-1792002579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sholts-1791948843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, катар, швеция, нато
Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
Премьер Литвы Шимоните: Вильнюс предложил НАТО подумать об оборонных возможностях альянса