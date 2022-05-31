https://ria.ru/20220531/lisovichenko-1791945581.html
Итальянский суд отказал в экстрадиции экс-директора Антипинского НПЗ
Итальянский суд отказал в экстрадиции экс-директора Антипинского НПЗ - РИА Новости, 31.05.2022
Итальянский суд отказал в экстрадиции экс-директора Антипинского НПЗ
Суд итальянского Бари отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего генерального директора Антипинского... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:41
2022-05-31T10:41
2022-05-31T10:44
в мире
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бари
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд итальянского Бари отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Елканов.Суд в Тюмени в феврале заочно арестовал Лисовиченко по обвинению в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере."Итальянский суд поставил точку в вопросе экстрадиции Лисовиченко, отказал Генпрокуратуре России, уголовное дело приостановлено", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что Лисовиченко отвергает все предъявленные обвинения.Адвокат отметил, что пока оглашена резолютивная часть решения суда Бари, мотивировочную часть ждут в ближайшие дни."Человек в возрасте, имеет ряд заболеваний, а в России нет тюрем, которые отвечают стандартам, и его могут содержать в нечеловеческих условиях - это самые важные аргументы, которые прозвучали", - добавил Елканов.Собеседник не исключил появления новых запросов на выдачу Лисовиченко России, но, по его словам, "по экстрадиции в Италии поставлена точка, и больше к ней возвращаться не будут".По данным "Коммерсанта", следствие считает, что Лисовиченко в 2018 году незаконно выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов.Бизнесмен был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года, 20 января 2022 года его задержали в Италии, сообщала в феврале Генпрокуратура.
https://ria.ru/20200619/1573193220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, бари
10:41 31.05.2022 (обновлено: 10:44 31.05.2022)
Итальянский суд отказал в экстрадиции экс-директора Антипинского НПЗ
Суд итальянского Бари отказал в экстрадиции экс-директора Антипинского НПЗ Лисовиченко
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд итальянского Бари отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Елканов.
Суд в Тюмени
в феврале заочно арестовал Лисовиченко по обвинению в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
"Итальянский суд поставил точку в вопросе экстрадиции Лисовиченко, отказал Генпрокуратуре России
, уголовное дело приостановлено", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Лисовиченко отвергает все предъявленные обвинения.
Адвокат отметил, что пока оглашена резолютивная часть решения суда Бари, мотивировочную часть ждут в ближайшие дни.
"Человек в возрасте, имеет ряд заболеваний, а в России нет тюрем, которые отвечают стандартам, и его могут содержать в нечеловеческих условиях - это самые важные аргументы, которые прозвучали", - добавил Елканов.
Собеседник не исключил появления новых запросов на выдачу Лисовиченко России, но, по его словам, "по экстрадиции в Италии поставлена точка, и больше к ней возвращаться не будут".
По данным "Коммерсанта", следствие считает, что Лисовиченко в 2018 году незаконно выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов.
Бизнесмен был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года, 20 января 2022 года его задержали в Италии
, сообщала в феврале Генпрокуратура.