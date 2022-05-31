https://ria.ru/20220531/lagerya-1791983904.html

В пришкольных лагерях Кубани летом 2022 года отдохнут около 90 тысяч детей

В пришкольных лагерях Кубани летом 2022 года отдохнут около 90 тысяч детей - РИА Новости, 31.05.2022

В пришкольных лагерях Кубани летом 2022 года отдохнут около 90 тысяч детей

Летом 2022 года в пришкольных лагерях на Кубани отдохнут около 90 тысяч детей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:21

2022-05-31T12:21

2022-05-31T12:21

краснодарский край

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россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Летом 2022 года в пришкольных лагерях на Кубани отдохнут около 90 тысяч детей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев."Первого июня в школах Кубани откроются 950 лагерей дневного пребывания. В этом году тематические смены посетят порядка 90 тысяч ребят из всех городов и районов Кубани в возрасте от 7 до 17 лет. На эти цели из бюджета мы выделили 140 миллионов рублей. Ребят ждет интересная и насыщенная программа отдыха, а наша задача – обеспечить безопасность и провести летнюю кампанию на высоком уровне", – сказал Кондратьев.Он добавил, что это традиционный для системы образования вид отдыха. Смены пришкольных лагерей посвящены определенной тематике. Как уточнили краевые власти, в среднем смена длится три недели. Дети посещают лагерь в первой половине дня, предусмотрено бесплатное двухразовое питание.По словам губернатора, также для отдыха и оздоровления 4 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья организуют площадки в коррекционных образовательных учреждениях. Кроме того, по программе "Дети Кубани" 100 ребят с нарушениями речи отдохнут в оздоровительном лагере на базе школы-интерната №1 станицы Елизаветинской. Помимо этого, в профильных казачьих сменах, туристических и экскурсионных походах отдохнут свыше 5 тысяч детей. Особое внимание педагоги уделят рассказам об истории и культуре кубанского казачества в доступной, игровой форме."Популярными в этом году будут физкультурно-спортивное, творческое и туристско-краеведческое направления. В программу включены музыкальные занятия, турниры, отрядные мероприятия. Каждая неделя в лагерях дневного пребывания начнется с торжественного поднятия флагов России и Кубани, исполнения гимнов", - уточнили в администрации края.Кроме того, как отмечают региональные власти, отдельное внимание уделяется безопасности. "Все школы оснащены тревожными кнопками сигнализации, системами видеонаблюдения, металлодетекторами. Работают сотрудники частных охранных предприятий", - пояснили в администрации.

https://ria.ru/20220530/kuban-1791862537.html

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Ольга Маркова

общество, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев