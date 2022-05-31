Рейтинг@Mail.ru
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/krym-1792086432.html
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым - РИА Новости, 31.05.2022
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым
Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:28
2022-05-31T16:58
республика крым
общество
марат хуснуллин
херсонская область
россия
украина
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845505_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8af0efe38c4588b429c84f14a17bec20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он также добавил, что основное время на границе занимают мероприятия, связанные с безопасностью."Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения", - написал Аксенов.Он отметил , что в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины.По словам главы республики, расширение пунктов пропуска позволит в течение 10 дней улучшить ситуацию на границе Крыма, где скапливается большое количество транспорта и людей. Предпринимателям Крыма Аксенов сообщил, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет, за исключением зерновых и удобрений.
https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html
https://ria.ru/20220529/passazhiropotok-1791498001.html
республика крым
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc27b4cb80ed320fd9adfa52e95969a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, общество, марат хуснуллин, херсонская область , россия, украина, новости - туризм
16:28 31.05.2022 (обновлено: 16:58 31.05.2022)
 
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым

Глава Крыма Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 11:48Туризм
Эксперты рассказали, как туристам проще добраться в Крым через Сочи
Он также добавил, что основное время на границе занимают мероприятия, связанные с безопасностью.
"Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения", - написал Аксенов.
Он отметил , что в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины.
По словам главы республики, расширение пунктов пропуска позволит в течение 10 дней улучшить ситуацию на границе Крыма, где скапливается большое количество транспорта и людей. Предпринимателям Крыма Аксенов сообщил, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет, за исключением зерновых и удобрений.
Поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 05:29Туризм
Доля ж/д сообщения в пассажиропотоке в Крыму выросла вдвое с конца февраля
 
Республика КрымОбществоМарат ХуснуллинХерсонская областьРоссияУкраинаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала