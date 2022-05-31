https://ria.ru/20220531/krym-1792086432.html

Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым

Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым - РИА Новости, 31.05.2022

Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым

Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:28

2022-05-31T16:28

2022-05-31T16:58

республика крым

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он также добавил, что основное время на границе занимают мероприятия, связанные с безопасностью."Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения", - написал Аксенов.Он отметил , что в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины.По словам главы республики, расширение пунктов пропуска позволит в течение 10 дней улучшить ситуацию на границе Крыма, где скапливается большое количество транспорта и людей. Предпринимателям Крыма Аксенов сообщил, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет, за исключением зерновых и удобрений.

https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html

https://ria.ru/20220529/passazhiropotok-1791498001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество, марат хуснуллин, херсонская область , россия, украина, новости - туризм