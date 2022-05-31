16:28 31.05.2022 (обновлено: 16:58 31.05.2022)
Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым
Глава Крыма Аксенов сообщил о расширении пограничных пунктов пропуска
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма будут расширены для ускорения проезда транспорта и людей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что основное время на границе занимают мероприятия, связанные с безопасностью.
"Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения", - написал Аксенов.
Он отметил , что в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины.
По словам главы республики, расширение пунктов пропуска позволит в течение 10 дней улучшить ситуацию на границе Крыма, где скапливается большое количество транспорта и людей. Предпринимателям Крыма Аксенов сообщил, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет, за исключением зерновых и удобрений.