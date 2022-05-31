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Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
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Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев
Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022
Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев
Террористические угрозы резко возросли на Украине в результате поставок в страну иностранного летального оружия, страдает мирное население, заявил секретарь... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:43
2022-05-31T14:53
в мире
украина
казань
вьетнам
николай патрушев
сша
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Террористические угрозы резко возросли на Украине в результате поставок в страну иностранного летального оружия, страдает мирное население, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Накачивание Украины оружием, подготовка боевиков националистических батальонов, вербовка наемников продолжаются и сейчас", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье."От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура, страдает мирное население", - добавил он.По его словам, "США считают, что имеют право пренебрегать принципами и нормами международного права, безопасностью других народов". Такое пренебрежение чужими интересами и жизнями ради своей выгоды мир наблюдал уже не раз, сообщил он."Мы помним, как от американского оружия гибли люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии", - заметил Патрушев.
https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html
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в мире, украина, казань, вьетнам, николай патрушев, сша
14:43 31.05.2022 (обновлено: 14:53 31.05.2022)
 
Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: из-за поставляемого Киеву оружия возросли угрозы терроризма

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Террористические угрозы резко возросли на Украине в результате поставок в страну иностранного летального оружия, страдает мирное население, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Накачивание Украины оружием, подготовка боевиков националистических батальонов, вербовка наемников продолжаются и сейчас", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.
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В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле
"От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура, страдает мирное население", - добавил он.
По его словам, "США считают, что имеют право пренебрегать принципами и нормами международного права, безопасностью других народов". Такое пренебрежение чужими интересами и жизнями ради своей выгоды мир наблюдал уже не раз, сообщил он.
"Мы помним, как от американского оружия гибли люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии", - заметил Патрушев.
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В миреУкраинаКазаньВьетнамНиколай ПатрушевСША
 
 
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