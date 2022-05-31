https://ria.ru/20220531/krizis-1792039601.html

Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев

Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.05.2022

Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев

Террористические угрозы резко возросли на Украине в результате поставок в страну иностранного летального оружия, страдает мирное население, заявил секретарь... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:43

2022-05-31T14:43

2022-05-31T14:53

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казань

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Террористические угрозы резко возросли на Украине в результате поставок в страну иностранного летального оружия, страдает мирное население, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Накачивание Украины оружием, подготовка боевиков националистических батальонов, вербовка наемников продолжаются и сейчас", - сказал Патрушев, выступая в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье."От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура, страдает мирное население", - добавил он.По его словам, "США считают, что имеют право пренебрегать принципами и нормами международного права, безопасностью других народов". Такое пренебрежение чужими интересами и жизнями ради своей выгоды мир наблюдал уже не раз, сообщил он."Мы помним, как от американского оружия гибли люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии", - заметил Патрушев.

https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, казань, вьетнам, николай патрушев, сша