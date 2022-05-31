https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html

Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан

Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022

Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:20

2022-05-31T13:20

2022-05-31T13:27

виктор орбан

экономика

европа

евросоюз

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса."У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо "управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать".

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор орбан, экономика, европа, евросоюз, венгрия