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Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан
Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан - РИА Новости, 31.05.2022
Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:20
2022-05-31T13:20
2022-05-31T13:27
виктор орбан
экономика
европа
евросоюз
венгрия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа из-за антироссийских санкций "пляшет" на краю мирового экономического кризиса."У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.По его словам, в таких обстоятельствах было бы невыносимо "управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, экономика, европа, евросоюз, венгрия
13:20 31.05.2022 (обновлено: 13:27 31.05.2022)
Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: Европа пляшет на грани мирового кризиса из-за санкций