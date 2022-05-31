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Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России - РИА Новости, 31.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/kriptovalyuty-1792075247.html
Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России
Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России - РИА Новости, 31.05.2022
Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России
Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:04
2022-05-31T16:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ксения юдаева
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева."Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре", - сказала она журналистам.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа. Кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ксения юдаева
16:04 31.05.2022 (обновлено: 16:25 31.05.2022)
 
Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России

Зампред Центробанка Юдаева: использование криптовалют в России несет риски

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
"Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре", - сказала она журналистам.
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Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа. Кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ксения Юдаева
 
 
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