https://ria.ru/20220531/kriptovalyuty-1792075247.html

Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России

Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России - РИА Новости, 31.05.2022

Центробанк напомнил о рисках использования криптовалют в России

Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:04

2022-05-31T16:04

2022-05-31T16:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ксения юдаева

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева."Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре", - сказала она журналистам.Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа. Кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки - при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.

https://ria.ru/20220531/tsentrobank-1792079408.html

https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ксения юдаева