https://ria.ru/20220531/konsulstvo-1792020697.html
В белорусском Гродно откроют генконсульство России
В белорусском Гродно откроют генконсульство России - РИА Новости, 31.05.2022
В белорусском Гродно откроют генконсульство России
Принято решение об открытии в белорусском Гродно генерального консульства России, сообщил посол РФ в республике Борис Грызлов. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:40
2022-05-31T13:40
2022-05-31T13:40
гродненский мясокомбинат
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владимир караник
россия
гродненская область
борис грызлов
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Принято решение об открытии в белорусском Гродно генерального консульства России, сообщил посол РФ в республике Борис Грызлов."Принято решение об открытии в Гродно генерального консульства Российской Федерации. Сегодня мы посмотрим варианты его размещения, варианты зданий. Процесс идет в соответствии с регламентом", - приводит слова Грызлова агентство Sputnik Беларусь.Грызлов в ходе поездки в Гродненскую область Белоруссии посетил ряд объектов, в том числе провел встречи на предприятии "Гродно Азот" и Гродненском мясокомбинате, а также переговоры с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. Губернатор заявил, что наличие генконсульства России на территории области "позволит более оперативно решать возникающие вопросы".Грызлов и Караник в том числе обсудили на встрече в Гродно предстоящий Форум регионов двух стран. "Форум начнется 30 июня и будет продолжаться 1 июля. На этом форуме заключаются контракты, обсуждаются экономические вопросы. В прошлом году он проводился в формате видеоконференции. В этом году он будет очным после двухлетнего перерыва", - констатировал российский дипломат.Посол сказал, что в ближайшие дни в Гродно пройдет заседание оргкомитета по подготовке Форума регионов. По его мнению, прошлогодний уровень подписанных контрактов и договоров в рамках форума в 800 миллионов долларов будет превзойден в этом году.
https://ria.ru/20220425/belorussiya-1785358184.html
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гродненский мясокомбинат, гродно, владимир караник, россия, гродненская область, борис грызлов
В белорусском Гродно откроют генконсульство России
Посол России в Белоруссии Грызлов: в Гродно откроют генконсульство России