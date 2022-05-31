https://ria.ru/20220531/kndr-1791910690.html

КНДР за сутки зарегистрировала 96 тысяч пациентов с высокой температурой

КНДР за сутки зарегистрировала 96 тысяч пациентов с высокой температурой - РИА Новости, 31.05.2022

КНДР за сутки зарегистрировала 96 тысяч пациентов с высокой температурой

КНДР за сутки зарегистрировала более 96 тысяч новых пациентов с высокой температурой, всего заболели около 3,64 миллиона человек, сообщило северокорейское... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T05:31

2022-05-31T05:31

2022-05-31T05:31

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 96 тысяч новых пациентов с высокой температурой, всего заболели около 3,64 миллиона человек, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 30 мая составляет примерно 3,64 миллиона человек, среди них около 3,46 миллиона человек (94,98%) уже выздоровели, а более 182 тысяч человек (примерно 5%) все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больна именно COVID-19, не приводится.За последние сутки новых умерших нет, общее число жертв пока составляет 70 человек (0,002%). Сообщалось, что как минимум у одного из скончавшихся анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса. Ускоряется производство лекарств и реагентов для тестов для определения коронавируса. Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и учащихся медучреждений, санитаров, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.С увеличением возможностей тестирования пациентов официальные СМИ КНДР стали открыто называть "злокачественную пандемию" в своих сообщениях коронавирусом.По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и солдаты Корейской народной армии. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населённые пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.Сообщается также, что кабинет министров, Государственный плановый комитет и министерство здравоохранения, активизируют работу по укреплению базы фармацевтической промышленности и производства мединструментов и противоэпидемических материалов, а также оборудования, реагентов и других вещей, необходимых для производства тестов на коронавирус.Изначально по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах был введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Но ранее японские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Китае, что локдаун и ограничения на передвижение в Пхеньяне уже фактически сняты.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791004752.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея)