https://ria.ru/20220531/khleb-1791902275.html

Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений

Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений - РИА Новости, 31.05.2022

Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений

Как правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро. Однако с учетом сложностей в получении оплаты возник вопрос,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:18

2022-05-31T03:18

2022-05-31T09:26

экономика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Как правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро. Однако с учетом сложностей в получении оплаты возник вопрос, как обеспечить дружественным странам рублевую ликвидность. Речь идет о таких партнерах, как Турция или Египет, пояснил агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.По его словам, этот вопрос находится в ведении Центробанка. Но даже если его решат положительно, это не означает, что вскоре появится “зерновой рубль” - ведь “газового рубля” так и нет, невзирая на переход к рублевой оплате газовых контрактов. “Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли”, - считает он.Кроме того, на фоне ограничения экспорта зерна из России в ЕАЭС многие государства объединения начали покупать муку и мучные изделия. Можно ожидать, что и другие страны повысят спрос на эти продукты.

https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

экономика, россия, евразийский экономический союз