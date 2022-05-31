https://ria.ru/20220531/khleb-1791902275.html
Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений
Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений - РИА Новости, 31.05.2022
Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений
Как правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро. Однако с учетом сложностей в получении оплаты возник вопрос,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:18
2022-05-31T03:18
2022-05-31T09:26
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Как правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро. Однако с учетом сложностей в получении оплаты возник вопрос, как обеспечить дружественным странам рублевую ликвидность. Речь идет о таких партнерах, как Турция или Египет, пояснил агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.По его словам, этот вопрос находится в ведении Центробанка. Но даже если его решат положительно, это не означает, что вскоре появится “зерновой рубль” - ведь “газового рубля” так и нет, невзирая на переход к рублевой оплате газовых контрактов. “Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли”, - считает он.Кроме того, на фоне ограничения экспорта зерна из России в ЕАЭС многие государства объединения начали покупать муку и мучные изделия. Можно ожидать, что и другие страны повысят спрос на эти продукты.
https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз
03:18 31.05.2022 (обновлено: 09:26 31.05.2022)
Обнаружен путь закупки хлеба у России в обход ограничений
Эксперт Тузов заявил, что страны ЕАЭС начали закупать у России муку в обход ограничений