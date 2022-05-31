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Херсонская область станет полноценным субъектом России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html
Херсонская область станет полноценным субъектом России, заявил Стремоусов
Херсонская область станет полноценным субъектом России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 31.05.2022
Херсонская область станет полноценным субъектом России, заявил Стремоусов
Херсонская область в ближайшее время станет полноценным российским субъектом, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:05
2022-05-31T15:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
украина
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ХЕРСОН, 31 мая — РИА Новости. Херсонская область в ближайшее время станет полноценным российским субъектом, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Стремоусов также добавил, что, по его оценкам, за вхождение в состав России проголосуют 60-70 процентов населения области."Мы наконец-то станем полноценной территорией, которая будет принадлежать государству, а не принадлежать каким-то резидентам, которые по кускам будут распродавать нашу землю, будут перепродавать и считать нас за рабов", — подчеркнул чиновник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html
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"В ближайшее время станет полноценным субъектом РФ" – замглавы администрации Херсонской области
Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации в ближайшее время, заявил РИА Новости замглавы администрации области Стремоусов. По его оценке, когда в регионе будет проведен референдум, как минимум 60-70% проголосуют за вхождение в состав России.
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херсонская область , россия, в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, украина
14:05 31.05.2022 (обновлено: 15:05 31.05.2022)
 
Херсонская область станет полноценным субъектом России, заявил Стремоусов

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: область вскоре станет российским субъектом

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ХЕРСОН, 31 мая — РИА Новости. Херсонская область в ближайшее время станет полноценным российским субъектом, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины", — сказал он.

Стремоусов также добавил, что, по его оценкам, за вхождение в состав России проголосуют 60-70 процентов населения области.
"Мы наконец-то станем полноценной территорией, которая будет принадлежать государству, а не принадлежать каким-то резидентам, которые по кускам будут распродавать нашу землю, будут перепродавать и считать нас за рабов", — подчеркнул чиновник.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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