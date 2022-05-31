https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html

В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот

В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот - РИА Новости, 31.05.2022

В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот

Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:53

2022-05-31T12:53

2022-05-31T12:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

в мире

украина

кирилл стремоусов

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_01e632eda24b14bad30cc01f799b0c4b.jpg

ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html

херсонская область

херсон

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , херсон, в мире, украина, кирилл стремоусов, россия, ситуация в днр и лнр