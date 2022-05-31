https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот - РИА Новости, 31.05.2022
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:53
2022-05-31T12:53
2022-05-31T12:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
в мире
украина
кирилл стремоусов
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html
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РИА Новости
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херсонская область , херсон, в мире, украина, кирилл стремоусов, россия, ситуация в днр и лнр
12:53 31.05.2022 (обновлено: 12:58 31.05.2022)
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов обязал все магазины города торговать в рублях и гривнах