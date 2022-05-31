https://ria.ru/20220531/kherson-1791918610.html

Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления

Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления - РИА Новости, 31.05.2022

Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления

Все попытки украинской армии прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны и бессмысленны, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:23

2022-05-31T08:23

2022-05-31T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Все попытки украинской армии прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны и бессмысленны, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области, но потерпели поражение."Все попытки украинской армии и заявления о контрнаступлении – бессмысленны и бесполезны. Это бесполезная трата времени. Они три месяца заявляют о захвате Херсонской области, и все это ценой украинских жизней", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, киевский нацистский режим насильно загоняет в армию обыкновенных граждан Украины, которые не хотят воевать."Их толкают в бой как пушечное мясо. Возникает вопрос, почему тогда сыновья Порошенко, Турчинова, Ахметова, Авакова и всех остальных киевских деятелей не на фронте? Почему с украинской стороны нет на фронте среди раненых и погибших народных депутатов Украины? Как происходит это деление людей на элитных и неэлитных? Людей гонят, принуждая их умирать на поле боя абсолютно бессмысленно, при этом своих детей они в эти мясорубки не бросают", - подчеркнул замглавы администрации.

https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , украина