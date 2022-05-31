Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/kherson-1791918610.html
Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления
Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления - РИА Новости, 31.05.2022
Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления
Все попытки украинской армии прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны и бессмысленны, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:23
2022-05-31T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791374468_0:0:2574:1448_1920x0_80_0_0_05d4e1663d92108d513ddebed0d0d6ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Все попытки украинской армии прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны и бессмысленны, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области, но потерпели поражение."Все попытки украинской армии и заявления о контрнаступлении – бессмысленны и бесполезны. Это бесполезная трата времени. Они три месяца заявляют о захвате Херсонской области, и все это ценой украинских жизней", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, киевский нацистский режим насильно загоняет в армию обыкновенных граждан Украины, которые не хотят воевать."Их толкают в бой как пушечное мясо. Возникает вопрос, почему тогда сыновья Порошенко, Турчинова, Ахметова, Авакова и всех остальных киевских деятелей не на фронте? Почему с украинской стороны нет на фронте среди раненых и погибших народных депутатов Украины? Как происходит это деление людей на элитных и неэлитных? Людей гонят, принуждая их умирать на поле боя абсолютно бессмысленно, при этом своих детей они в эти мясорубки не бросают", - подчеркнул замглавы администрации.
https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html
https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791374468_475:0:2574:1574_1920x0_80_0_0_ae9ab9fc997c69e8820b4bf0ccdb5982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина
08:23 31.05.2022
 
Власти Херсонской области предостерегли Киев от новых попыток наступления

Замглавы администрации Херсонской области: попытки Киева прорвать линию обороны бесполезны

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМуниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Все попытки украинской армии прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны и бессмысленны, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области, но потерпели поражение.
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
06:42Специальная военная операция на Украине
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
"Все попытки украинской армии и заявления о контрнаступлении – бессмысленны и бесполезны. Это бесполезная трата времени. Они три месяца заявляют о захвате Херсонской области, и все это ценой украинских жизней", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, киевский нацистский режим насильно загоняет в армию обыкновенных граждан Украины, которые не хотят воевать.
"Их толкают в бой как пушечное мясо. Возникает вопрос, почему тогда сыновья Порошенко, Турчинова, Ахметова, Авакова и всех остальных киевских деятелей не на фронте? Почему с украинской стороны нет на фронте среди раненых и погибших народных депутатов Украины? Как происходит это деление людей на элитных и неэлитных? Людей гонят, принуждая их умирать на поле боя абсолютно бессмысленно, при этом своих детей они в эти мясорубки не бросают", - подчеркнул замглавы администрации.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 08:43Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала