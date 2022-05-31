https://ria.ru/20220531/karty-1791906441.html
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:03
2022-05-31T03:03
2022-05-31T05:16
экономика
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться - клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам - 35 миллионов долларов - сообщала Visa.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc.
03:03 31.05.2022 (обновлено: 05:16 31.05.2022)
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
Эксперт Достов: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться - клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
Международные системы Visa
и Mastercard
в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России
. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
"Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени", - отмечает эксперт.
При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.
В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам - 35 миллионов долларов - сообщала Visa.