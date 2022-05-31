https://ria.ru/20220531/karty-1791906441.html

Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется

Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется - РИА Новости, 31.05.2022

Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется

Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T03:03

2022-05-31T03:03

2022-05-31T05:16

экономика

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться - клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам - 35 миллионов долларов - сообщала Visa.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/siluanov-1789245268.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc.