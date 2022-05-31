Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/karty-1791906441.html
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется - РИА Новости, 31.05.2022
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется
Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T03:03
2022-05-31T05:16
экономика
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться - клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам - 35 миллионов долларов - сообщала Visa.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/siluanov-1789245268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc.
03:03 31.05.2022 (обновлено: 05:16 31.05.2022)
 
Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется

Эксперт Достов: Visa сможет быстро восстановить работу в России, если вернется

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить полноценную работу своих карт в России, если захотят вернуться в страну, однако за возвращение доли рынка им придется побороться - клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не доступны.
"Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени", - отмечает эксперт.
При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.
В конце апреля Mastercard сообщала, что потеряла 34 миллиона долларов из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов, а еще раньше о почти аналогичных по сумме потерях по тем же причинам - 35 миллионов долларов - сообщала Visa.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:01В России
Силуанов заявил об альтернативе Visa и Mastercard
 
ЭкономикаРоссияVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала