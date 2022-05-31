https://ria.ru/20220531/karabakh-1791974045.html

Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 31.05.2022

Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора рассмотрели ход реализации договоренностей по Нагорному... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:00

2022-05-31T12:00

2022-05-31T12:04

в мире

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

шарль мишель

россия

азербайджан

европейский совет

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора рассмотрели ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны."Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.Кроме того, Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем."Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале", - добавляется в сообщении.Лидеры условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html

https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, шарль мишель, россия, азербайджан, европейский совет, армения