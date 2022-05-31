12:00 31.05.2022 (обновлено: 12:04 31.05.2022)
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Президенты Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора рассмотрели ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале", - добавляется в сообщении.
Лидеры условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
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