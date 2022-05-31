https://ria.ru/20220531/ivanov-1791893008.html

Евгений Иванов: нужно быть готовыми к "визовой дискриминации" россиян

Евгений Иванов: нужно быть готовыми к "визовой дискриминации" россиян - РИА Новости, 31.05.2022

Евгений Иванов: нужно быть готовыми к "визовой дискриминации" россиян

В Евросоюзе игнорируют многомиллиардные потери, которые несут его граждане из-за антироссийских действий, одновременно не принимая в расчет и законные права... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:00

2022-05-31T10:00

2022-05-31T10:03

интервью

россия

польша

сша

евросоюз

евгений иванов (дипломат)

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В Евросоюзе игнорируют многомиллиардные потери, которые несут его граждане из-за антироссийских действий, одновременно не принимая в расчет и законные права самих россиян. О том, могут ли они столкнуться с "визовой дискриминацией", нужно ли эвакуировать российских дипломатов из недружественных стран, и каковы перспективы обмена заключенными между Россией и США, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.– Ранее страны Евросоюза ввели визовые ограничения для российских политиков, дипломатов, членов официальных делегаций. Могут ли есовцы пойти дальше и ограничить выдачу виз рядовым гражданам России, каких типов виз это может коснуться? Какие меры мы можем рассмотреть в ответ на недружественную политику Европы в этой области?– Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию. При этом Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов. Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет – наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан. Никаких иллюзий на этот счет мы не испытываем. В этой связи нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. При этом, разумеется, враждебные действия ЕС не останутся без пропорциональной реакции с нашей стороны.– В конце апреля вы говорили, что страны Запада выслали около 400 сотрудников российских загранучреждений. В этой связи какие меры планируется принять для обеспечения нормального функционирования российских дипмиссий после массовых высылок, а также как зеркально мы можем ответить на "визовую войну"?– Решения стран Запада о высылке беспрецедентного количества российских дипломатов, закрытие ряда российских генеральных консульств, безусловно, повлияли на функционирование российских загранпредставительств. Тем не менее, наши посольства и консульские учреждения смогли в короткие сроки перестроить свою работу и в сложившихся условиях постоянного прессинга продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в первую очередь, по обеспечению прав и интересов своих граждан.Хотел бы особо подчеркнуть, что на любые враждебные выпады в отношении российских дипломатов даются соответствующие ответы.– После инцидента с российским послом в Варшаве была ли усилена безопасность российских загранучреждений и их персонала не только в Польше, но и в других государствах? Идут ли местные власти навстречу требованиям Москвы в этой сфере? Есть ли необходимость в эвакуации части сотрудников дипмиссий из недружественной страны?– Нагнетание Западом в последние годы антироссийских настроений, непрекращающиеся террористические и экстремистские акты по отношению к нашим загранучреждениям и без того значительно ухудшили ситуацию в сфере обеспечения их безопасности. С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться.В этой связи были проведены дополнительные мероприятия по усилению безопасности российских диппредставительств, сотрудников и членов их семей. Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши. Жестко требуем от властей стран пребывания неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года.В отдельных странах, в которых была отмечена повышенная активность русофобских элементов, местные власти в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры по ограждению наших загранпредставительств от нападок экстремистов. К сожалению, так было не везде. Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены.В частности, в условиях развязанной польскими властями антироссийской вакханалии было принято решение отозвать на Родину членов семей наших сотрудников – детей и женщин – в интересах обеспечения их личной безопасности. Как показали события с нашим послом в Варшаве, это был правильный и своевременный шаг.После вопиющего случая нападения на посла России в Польше Андреева 9 мая в МИД России был вызван посол Польши в России Краевский, которому было заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше.– В нынешних непростых условиях продолжается ли работа по консульской линии с российскими гражданами, отбывающими наказание в недружественных странах, например, в США? Возможно ли ожидать в ближайшей перспективе новые обмены заключенными (скажем, Бут – Уиллан)? С консульской точки зрения насколько сложно организовать подобный обмен?– Соответствующая работа никогда не прекращалась. Это одно из приоритетных направлений деятельности министерства иностранных дел Российской Федерации и наших представительств за рубежом.Даже несмотря на сложившуюся весьма напряженную ситуацию в двусторонних отношениях между Россией и США, что негативным образом сказывается на возможностях нормального взаимодействия с американскими властями, наши сотрудники прилагают максимальные усилия по защите интересов российских соотечественников, отбывающих наказание в американских тюрьмах.Настойчиво требуем от американцев соблюдения их законных прав. Одна из основных задач – облегчить им тяжелые и зачастую бесчеловечные условия содержания и добиться предоставления элементарного медицинского обслуживания.Что касается обменов заключенными, то, как вы понимаете, это крайне чувствительная тема, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела.

https://ria.ru/20220530/daniya-1791732425.html

https://ria.ru/20220527/latviya-1791124186.html

https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791618680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, польша, сша, евросоюз, евгений иванов (дипломат)